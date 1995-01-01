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    Журналист Егоров: «Спартак» заплатил за Кононова более 36 миллионов рублей»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько, по его информации, «Спартак» заплатил «Арсеналу», чтобы осенью назначить на пост главного тренера Олега Кононова. Ранее специалист работал в Туле.

    «Когда уже «Спартак» и тренер обо всем договорились, «Арсенал» сказал: «Нет и все». «Спартаку», по моей информации, пришлось платить около 500000 евро (более 36 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»), чтобы забрать тренера», – сообщил Егоров.

    • От другого СМИ поступала информация, что «Спартак» заплатил за Кононова несколько миллионов евро.
    • Под руководством тренера «Спартак» вылетел из Лиги Европы.
    • В РПЛ команда идет пятой.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +285

      Alejandrrro 12 минут назад

      Под руководством тренера «Спартак» вылетел не только из Лиги Европы, но и из Кубка России.

      0
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      Рейтинг: +1575

      Evgeni1952 46 минут назад

      Раньше у Спартака на скамейке был Романцев, а на поле Горлукович - и все играли, потому что боялись обоих. Теперь никого не боятся и не играют, а деньги получают и не плохие деньги.

      0
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      Рейтинг: +2827

      Агасфер 1 час назад

      "Куплю проблему.Дорого".

      0
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      Рейтинг: +3150

      Старикан 1 час назад

      Наверное, может быть, возможно - сплошные слухи... кто ж правду-то скажет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4366

      vka1970 1 час назад

      - Мужик, купи кирпич.
      - Не хочу.
      - А надо.

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