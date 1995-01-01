Журналист Егоров: «Спартак» заплатил за Кононова более 36 миллионов рублей»

Под руководством тренера «Спартак» вылетел не только из Лиги Европы, но и из Кубка России.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько, по его информации, «Спартак» заплатил «Арсеналу», чтобы осенью назначить на пост главного тренера Олега Кононова. Ранее специалист работал в Туле.
«Когда уже «Спартак» и тренер обо всем договорились, «Арсенал» сказал: «Нет и все». «Спартаку», по моей информации, пришлось платить около 500000 евро (более 36 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»), чтобы забрать тренера», – сообщил Егоров.
- От другого СМИ поступала информация, что «Спартак» заплатил за Кононова несколько миллионов евро.
- Под руководством тренера «Спартак» вылетел из Лиги Европы.
- В РПЛ команда идет пятой.