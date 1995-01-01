Журналист Егоров: «Спартак» заплатил за Кононова более 36 миллионов рублей»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько, по его информации, «Спартак» заплатил «Арсеналу», чтобы осенью назначить на пост главного тренера Олега Кононова. Ранее специалист работал в Туле.

«Когда уже «Спартак» и тренер обо всем договорились, «Арсенал» сказал: «Нет и все». «Спартаку», по моей информации, пришлось платить около 500000 евро (более 36 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»), чтобы забрать тренера», – сообщил Егоров.