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    «Барселона» может отказаться от покупки Йовича в пользу более дешевых альтернатив

    «Барселона» больше не рассматривает нападающего «Айнтрахта» Луку Йовичу как одну из главных трансферных целей на лето.

    По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, каталонцы обеспокоены тем фактом, что за серба придется заплатить слишком большую сумму.

    При этом сам футболист также имеет опасения насчет перехода в «Барселону»: он не хочет сидеть на скамейке запасных и быть игроком на подмену Луису Суаресу.

    Сине-гранатовые уже ищут более дешевые альтернативы Йовичу.

    • В текущем сезоне форвард провел за «Айнтрахт» 38 встреч, забил 24 мяча и сделал семь голевых передач.
    • По данным Transfermarkt, стоимость Йовича составляет 55 миллионов евро.

    Источник: Твиттер журналиста Франсеска Агилара

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      УхоГорлоНос 4 минуты назад

      Можно Кокорина взять почти даром

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6020

      Cules2013 18 минут назад

      Я уж думал, что фамилии какие-то будут озвучены...
      Барсе нужно самой находить новых Пентеков и Суарезов, а то с такими ценами далеко не уедешь. Это правда.

      0
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      Рейтинг: +4881

      KLIM777 47 минут назад

      Заболотный на телефоне если что вдруг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6020

      Cules2013 > KLIM777 20 минут назад

      В Барсу Б за 500 тыс?

      0
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