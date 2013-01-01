«Барселона» может отказаться от покупки Йовича в пользу более дешевых альтернатив

«Барселона» больше не рассматривает нападающего «Айнтрахта» Луку Йовичу как одну из главных трансферных целей на лето.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, каталонцы обеспокоены тем фактом, что за серба придется заплатить слишком большую сумму.

При этом сам футболист также имеет опасения насчет перехода в «Барселону»: он не хочет сидеть на скамейке запасных и быть игроком на подмену Луису Суаресу.

Сине-гранатовые уже ищут более дешевые альтернативы Йовичу.