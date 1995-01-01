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    Сульшер: «Месси – фантастический игрок. Каким может быть план по нейтрализации одного из лучших в мире?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение по поводу первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Норвежский специалист заявил, что для выхода в следующий раунд турнира «МЮ» должен сыграть против каталонцев на максимуме возможностей.

    «Каждый матч самый важный. Конечно, когда тебе достается команда такого класса, как «Барселона», ты понимаешь, что должен выйти на новый уровень в своей игре. Мы понимаем, что должны показать свой максимум. В домашнем матче с «ПСЖ» нам это не удалось, но результат ответной игры придал уверенности футболистам и болельщикам.

    Лионель Месси – фантастический игрок, он войдет в историю футбола как один из лучших на все времена. Остановить его будет тяжело, но нет ничего невозможного. Однако зацикливаться на нем одном мы не можем, мы понимаем, что это игра 11 на 11. Каким может быть план по нейтрализации одного из лучших в мире?

    Завтра Поль Погба будет отвечать за креатив, через него будут развиваться атаки. Естественно, я жду от него завтра выразительной игры.

    Когда на жеребьевке мы увидели, что нам попалась «Барселона», все улыбались, потому что понимали, насколько сложна наша очередная задача.

    В Лиге чемпионов очень много непонятных результатов. Полагаю, в «Барселоне» об этом знают лучше, чем где бы то ни было. Пока не завершатся 90 минут ответного матча на «Камп Ноу», ничего не решится. Нам надо проявить свои лучшие качества, чтобы добиться хорошего результата перед поездкой в Барселону», – сказал Сульшер.

    • Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в среду, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В восьми последних играх «МЮ» лишь раз победил каталонцев.
    • Сине-гранатовые обыграли манкунианцев в финале Лиги чемпионов в 2009-м и 2011 годах.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6020

      Cules2013 16 минут назад

      Каким может быть план? Слаженная общекомандная игра. Ничего нового.
      МЮ может преподнести сюрприз а-ля Рома, но соперник проходимый.

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      Рейтинг: +99

      SK9 1 час назад

      Главное не допускать собственных ошибок, а свои шансы у Мю будут

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