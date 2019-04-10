Друг Кокорина: «Водитель сказал: «Я таких петухов не вожу»

Сегодня, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Показания дал один из свидетелей – друг Кокорина Карен Григорян. Он рассказал, из-за чего начался инцидент между компанией и водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, в результате которого последний получил тяжелую травму головы.

– Был разговор на повышенных [тонах] между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси. Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев – спиной.

– Первым удар нанес водитель?

– Да.

– Кокорин или Мамаев брали водителя рукой за шиворот?

– Мамаев держал его за кофту и говорил: «Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь».

– Куда водитель ударил Мамаева?

– Кулаком в область челюсти. Может, пощечину дал.

– Это разные вещи.

– Просто ударил, не видел, как.

– Что сделал Мамаев?

– Ударил в ответ, но не попал.

– Почему началась драка?

– Драка началась, потому что девушка «присела на водителя».

– Чем она закончилась?

– Водитель лежал около минуты. Потом встал и пошел в сторону машины.

– Самостоятельно?

– То ли сам, то ли с Куропаткиным.

– Что водитель говорил?

– Он ничего не говорил.

– Что происходило дальше?

– Протасовицкий стоял напротив, они шли друг на друга. Протасовицкий нанес два удара в верхнюю часть туловища. Все остальные стояли рядом со мной, общались. Мы подошли к машине, водитель сказал: «Я все понял», самостоятельно сел в машину и уехал.

– Видели ли вы, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы или верхней части туловища?

– Нет.

– Машину кто-то повреждал?

– Куропаткин. Водитель просил не трогать машину. Ребята спросили снова, зачем он такие вещи в их адрес говорил. Он ответил: «Я все понял».

– Видели повреждения машины?

– Боковое стекло со стороны водителя было разбито.

– А кузов?

– У машины четыре стороны, я не мог за всем следить.

– Сколько времени это все длилось?

– Не знаю, время быстро пролетело.

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты