Друг Кокорина: «Водитель сказал: «Я таких петухов не вожу»

"Группа девушек села в машину к Соловчуку"
«Водитель сказал: «Я таких петухов не вожу»
у кого то уже не состыковка в показаниях )) там тогда не петухов, а бл....й.
Сегодня, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Показания дал один из свидетелей – друг Кокорина Карен Григорян. Он рассказал, из-за чего начался инцидент между компанией и водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, в результате которого последний получил тяжелую травму головы.
– Был разговор на повышенных [тонах] между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси. Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев – спиной.
– Первым удар нанес водитель?
– Да.
– Кокорин или Мамаев брали водителя рукой за шиворот?
– Мамаев держал его за кофту и говорил: «Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь».
– Куда водитель ударил Мамаева?
– Кулаком в область челюсти. Может, пощечину дал.
– Это разные вещи.
– Просто ударил, не видел, как.
– Что сделал Мамаев?
– Ударил в ответ, но не попал.
– Почему началась драка?
– Драка началась, потому что девушка «присела на водителя».
– Чем она закончилась?
– Водитель лежал около минуты. Потом встал и пошел в сторону машины.
– Самостоятельно?
– То ли сам, то ли с Куропаткиным.
– Что водитель говорил?
– Он ничего не говорил.
– Что происходило дальше?
– Протасовицкий стоял напротив, они шли друг на друга. Протасовицкий нанес два удара в верхнюю часть туловища. Все остальные стояли рядом со мной, общались. Мы подошли к машине, водитель сказал: «Я все понял», самостоятельно сел в машину и уехал.
– Видели ли вы, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы или верхней части туловища?
– Нет.
– Машину кто-то повреждал?
– Куропаткин. Водитель просил не трогать машину. Ребята спросили снова, зачем он такие вещи в их адрес говорил. Он ответил: «Я все понял».
– Видели повреждения машины?
– Боковое стекло со стороны водителя было разбито.
– А кузов?
– У машины четыре стороны, я не мог за всем следить.
– Сколько времени это все длилось?
– Не знаю, время быстро пролетело.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты