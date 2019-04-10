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    Друг Кокорина: «Водитель сказал: «Я таких петухов не вожу»

    Сегодня, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Показания дал один из свидетелей – друг Кокорина Карен Григорян. Он рассказал, из-за чего начался инцидент между компанией и водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, в результате которого последний получил тяжелую травму головы.

    – Был разговор на повышенных [тонах] между Мамаевым и водителем. Группа девушек села в машину к Соловчуку, думали, это водитель такси. Он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я подошел, когда водитель уже ударил Пашу. Водитель стоял ко мне лицом, Кокорин и Мамаев – спиной.

    – Первым удар нанес водитель?

    – Да.

    – Кокорин или Мамаев брали водителя рукой за шиворот?

    – Мамаев держал его за кофту и говорил: «Нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь».

    – Куда водитель ударил Мамаева?

    – Кулаком в область челюсти. Может, пощечину дал.

    – Это разные вещи.

    – Просто ударил, не видел, как.

    – Что сделал Мамаев?

    – Ударил в ответ, но не попал.

    – Почему началась драка?

    – Драка началась, потому что девушка «присела на водителя».

    – Чем она закончилась?

    – Водитель лежал около минуты. Потом встал и пошел в сторону машины.

    – Самостоятельно?

    – То ли сам, то ли с Куропаткиным.

    – Что водитель говорил?

    – Он ничего не говорил.

    – Что происходило дальше?

    – Протасовицкий стоял напротив, они шли друг на друга. Протасовицкий нанес два удара в верхнюю часть туловища. Все остальные стояли рядом со мной, общались. Мы подошли к машине, водитель сказал: «Я все понял», самостоятельно сел в машину и уехал.

    – Видели ли вы, чтобы кто-то наносил удары ногой в область головы или верхней части туловища?

    – Нет.

    – Машину кто-то повреждал?

    – Куропаткин. Водитель просил не трогать машину. Ребята спросили снова, зачем он такие вещи в их адрес говорил. Он ответил: «Я все понял».

    – Видели повреждения машины?

    – Боковое стекло со стороны водителя было разбито.

    – А кузов?

    – У машины четыре стороны, я не мог за всем следить.

    – Сколько времени это все длилось?

    – Не знаю, время быстро пролетело.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5530

      FanatSerj 1 минуту назад

      "Группа девушек села в машину к Соловчуку"
      «Водитель сказал: «Я таких петухов не вожу»

      у кого то уже не состыковка в показаниях )) там тогда не петухов, а бл....й.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      Rey-25 7 минут назад

      Главное во всей этой клоануде чтобы бы ребята спустились на землю
      К сожалению после всех высказываний их адвокатов,что они раскаялись и тд
      им совершенно не веришь
      Но хочется что бы ребята взялись за головы и продолжили делать то что они умеют лучше всего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4812

      mihail200606 16 минут назад

      больше всего из этой всей херни интересует что все таки понял водитель?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1397

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      Между прочим... подумалось: вот, представьте, что РОВНО ВСЁ ТАК И ПРОИЗОШЛО, но среди компании "петухов" нету ни Кокорина, ни Мамаева..., а?
      ВСЕ БЫ ДАВНО СИДЕЛИ ПО СТАТЬЕ И НЕ КУКАРЕКАЛИ!

      0
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      Рейтинг: +755

      Lenin26 > ivan-football-fan 26 минут назад

      По какой статье, юрист?

      0
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      Рейтинг: +3116

      Старикан 53 минуты назад

      Б.лядь, зачем нам анекдоты нужны - просто читай эти показания...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1397

      ivan-football-fan > Старикан 35 минут назад

      Да...с таксистами ...вообщечасто ...НЕПОНИМАНИЕ возникает))):
      1. Мужик ловит такси:
      — Куда вам?
      — Нет, к удавам я не поеду...
      — Нет вы меня не правильно поняли... Куда вам надо?
      — Ну раз надо, поехали к удавам.

      2. Таксист: Куда едем?
      Пассажир: На рынок.
      Таксист: Базара нет...
      Пассажир: Ну тогда на вокзал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4644

      GoLenaStop 58 минут назад

      Подонки, однозначно!
      Мажор, твоё место - возле параши!

      0
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      Рейтинг: +245

      Vistavas 1 час назад

      Ну правильно и сказал водила, нечего машину такими петушарами фаршмачить )))

      5
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      Рейтинг: +1397

      ivan-football-fan > Vistavas 39 минут назад

      ВКУСНО СКАЗАНО)))+

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      Рейтинг: +2920

      александр п 1 час назад

      Что то многовато армян в этом деле.Следователями руководит армянин ,его друг выложил фальсифицированное видео,а этот топит Мамаева.

      0
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      Рейтинг: +2796

      Агасфер 1 час назад

      Щуки следователи! А почему это быдло свидетельствует,а не сидит рядом???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8670

      slavutiq70 1 час назад

      Это не свидетель а участник можно сказать,

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