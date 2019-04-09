Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррагер: «Азар слишком хорош для «Челси». Он должен играть за «Реал» или «Барселону»

Каррагер: «Азар слишком хорош для «Челси». Он должен играть за «Реал» или «Барселону»

9 апреля 2019, 14:40
4

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал полузащитнику «Челси» Эдену Азару продолжить карьеру в «Реале». По его мнению, бельгиец перерос текущий уровень лондонской команды.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский клуб этим летом.

«Не думаю, что когда-нибудь вы сможете остановить игроков, переходящих в «Реал» или «Барселону». Я считаю, что большинство футболистов считают это пиком. Это произошло как с игроками «Манчестер Юнайтед», так и «Ливерпуля» [Каррагер говорит о Криштиану Роналду и Луисе Суаресе].

Это грустно, потому что я люблю наблюдать за ними каждую неделю. Но мне почти кажется, что Азар должен играть за «Реал» или «Барселону». Он настолько хорош, что ему приходится выступать на таком уровне. Я думаю, в настоящий момент Азар слишком хорош для «Челси».

Вспоминаю Луиса Суареса, когда он играл в «Ливерпуле». Я хотел, чтобы он остался, но в уме я знал [что ему нужно перейти в более сильную команду]. Об этом я и говорил со Стивеном Джеррардом, когда Суарес чуть не отправился в «Арсенал». На самом деле мы сказали ему: «Ты слишком хорош для «Арсенала». Если ты собираешься уйти, тебе нужно ехать в «Барселону».

Я думаю, Азар – один из лучших игроков в мире, а лучшие футболисты в мире играют за ваши мадриды и барселоны.

Он выиграл АПЛ с «Челси», но я думаю, что для него, как для отдельного игрока, нужно иметь в своем резюме выступления за «Реал» в течение следующих трех или четырех лет, чтобы завершить карьеру», – сказал Каррагер.

  • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
  • За полных шесть сезонов 28-летний футболист дважды выиграл с лондонцами АПЛ, по одному разу завоевал Кубок Англии и Кубок лиги и победил в Лиге Европы.
  • В этом сезоне хавбек провел за синих 42 матча, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Барселона Челси Каррагер Джейми Азар Эден
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1554813217
Есть здравый профессиональный взгляд со стороны по данному вопросу. И я больше склоняюсь к тому, что Азар хочет играть за "Реал" и может быть в летнее ТО быть продан.
Ответить
Санёк 17
1554813976
Если Азар переходить в Реал, тогда надо будет смотреть его игру там, правда он в Челси слишком хорош
Ответить
mihail200606
1554817425
Для этого челси он правда слишком хорош....
Ответить
VVadic
1554817837
Через год - добро пожаловать! С Дыркуа уже прокололись!
Ответить
Главные новости
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
11:28
Сафонов, прервавший серию с пропущенными голами, оценил свою игру против «Бреста»
11:14
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
3
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
10:21
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
3
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
2
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
Вчера, 20:26
1
АПЛ. Команду Лэмпарда жестко унизили (0:5)
Вчера, 18:44
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
Вчера, 18:39
10
АПЛ. «Арсенал» без проблем победил «Сандерленд» (2:0) – 6-я победа подряд на старте сезона
Вчера, 00:07
1
АПЛ. «Челси» ушел от поражения от выходца из Чемпионшипа (2:2)
12 сентября
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
12 сентября
3
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12 сентября
1
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
11 сентября
1
Сергей стал лучшим тренером АПЛ в августе
11 сентября
1
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
11 сентября
4
Фигуристка Медведева назвала футболиста, которого боится: «Он в два раза больше всех»
11 сентября
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
10 сентября
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
10 сентября
6
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
9 сентября
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+