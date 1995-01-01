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    Каррагер: «Азар слишком хорош для «Челси». Он должен играть за «Реал» или «Барселону»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал полузащитнику «Челси» Эдену Азару продолжить карьеру в «Реале». По его мнению, бельгиец перерос текущий уровень лондонской команды.

    Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский клуб этим летом.

    «Не думаю, что когда-нибудь вы сможете остановить игроков, переходящих в «Реал» или «Барселону». Я считаю, что большинство футболистов считают это пиком. Это произошло как с игроками «Манчестер Юнайтед», так и «Ливерпуля» [Каррагер говорит о Криштиану Роналду и Луисе Суаресе].

    Это грустно, потому что я люблю наблюдать за ними каждую неделю. Но мне почти кажется, что Азар должен играть за «Реал» или «Барселону». Он настолько хорош, что ему приходится выступать на таком уровне. Я думаю, в настоящий момент Азар слишком хорош для «Челси».

    Вспоминаю Луиса Суареса, когда он играл в «Ливерпуле». Я хотел, чтобы он остался, но в уме я знал [что ему нужно перейти в более сильную команду]. Об этом я и говорил со Стивеном Джеррардом, когда Суарес чуть не отправился в «Арсенал». На самом деле мы сказали ему: «Ты слишком хорош для «Арсенала». Если ты собираешься уйти, тебе нужно ехать в «Барселону».

    Я думаю, Азар – один из лучших игроков в мире, а лучшие футболисты в мире играют за ваши мадриды и барселоны.

    Он выиграл АПЛ с «Челси», но я думаю, что для него, как для отдельного игрока, нужно иметь в своем резюме выступления за «Реал» в течение следующих трех или четырех лет, чтобы завершить карьеру», – сказал Каррагер.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
    • За полных шесть сезонов 28-летний футболист дважды выиграл с лондонцами АПЛ, по одному разу завоевал Кубок Англии и Кубок лиги и победил в Лиге Европы.
    • В этом сезоне хавбек провел за синих 42 матча, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      Санёк 17 5 минут назад

      Если Азар переходить в Реал, тогда надо будет смотреть его игру там, правда он в Челси слишком хорош

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      Рейтинг: +67326

      Рубик Докоян 17 минут назад

      Есть здравый профессиональный взгляд со стороны по данному вопросу. И я больше склоняюсь к тому, что Азар хочет играть за "Реал" и может быть в летнее ТО быть продан.

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