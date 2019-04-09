Каррагер: «Азар слишком хорош для «Челси». Он должен играть за «Реал» или «Барселону»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал полузащитнику «Челси» Эдену Азару продолжить карьеру в «Реале». По его мнению, бельгиец перерос текущий уровень лондонской команды.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский клуб этим летом.

«Не думаю, что когда-нибудь вы сможете остановить игроков, переходящих в «Реал» или «Барселону». Я считаю, что большинство футболистов считают это пиком. Это произошло как с игроками «Манчестер Юнайтед», так и «Ливерпуля» [Каррагер говорит о Криштиану Роналду и Луисе Суаресе].

Это грустно, потому что я люблю наблюдать за ними каждую неделю. Но мне почти кажется, что Азар должен играть за «Реал» или «Барселону». Он настолько хорош, что ему приходится выступать на таком уровне. Я думаю, в настоящий момент Азар слишком хорош для «Челси».

Вспоминаю Луиса Суареса, когда он играл в «Ливерпуле». Я хотел, чтобы он остался, но в уме я знал [что ему нужно перейти в более сильную команду]. Об этом я и говорил со Стивеном Джеррардом, когда Суарес чуть не отправился в «Арсенал». На самом деле мы сказали ему: «Ты слишком хорош для «Арсенала». Если ты собираешься уйти, тебе нужно ехать в «Барселону».

Я думаю, Азар – один из лучших игроков в мире, а лучшие футболисты в мире играют за ваши мадриды и барселоны.

Он выиграл АПЛ с «Челси», но я думаю, что для него, как для отдельного игрока, нужно иметь в своем резюме выступления за «Реал» в течение следующих трех или четырех лет, чтобы завершить карьеру», – сказал Каррагер.