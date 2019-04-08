Мостовой и Карпин – на втором и третьем месте в голосовании Marca на звание лучшего игрока в истории «Сельты»

Это ответ многим злопыхателям, в т ч и с Бомбардира.
Испанская газета Marca запустила голосование на звание лучшего футболиста в истории «Сельты».
На данный момент больше всего читателей проголосовало за действующего нападающего галисийской команды Яго Аспаса (6,9 тысяч человек).
На втором месте располагается экс-полузащитник команды Александр Мостовой (4,3 тысячи), на третьем – еще один бывший российский игрок «Сельты» Валерий Карпин (1,9 тысячи).
В первой пятерке также находятся бразильский хавбек Мазиньо (1,6 тысячи) и хорватский нападающий Владимир Гудель (1,3 тысячи).
- Мостовой выступал за «Сельту» с 1996-го по 2004 год. Провел 262 матча, забил 67 голов и сделал 19 результативных передач.
- Карпин защищал цвета галисийцев с 1997-го по 2002 год. На его счету 34 мяча и семь голевых передач в 188-ми встречах.