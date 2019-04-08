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    Мостовой и Карпин – на втором и третьем месте в голосовании Marca на звание лучшего игрока в истории «Сельты»

    Испанская газета Marca запустила голосование на звание лучшего футболиста в истории «Сельты».

    На данный момент больше всего читателей проголосовало за действующего нападающего галисийской команды Яго Аспаса (6,9 тысяч человек).

    На втором месте располагается экс-полузащитник команды Александр Мостовой (4,3 тысячи), на третьем – еще один бывший российский игрок «Сельты» Валерий Карпин (1,9 тысячи).

    В первой пятерке также находятся бразильский хавбек Мазиньо (1,6 тысячи) и хорватский нападающий Владимир Гудель (1,3 тысячи).

    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996-го по 2004 год. Провел 262 матча, забил 67 голов и сделал 19 результативных передач.
    • Карпин защищал цвета галисийцев с 1997-го по 2002 год. На его счету 34 мяча и семь голевых передач в 188-ми встречах.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12300

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Это ответ многим злопыхателям, в т ч и с Бомбардира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Ашет Арбузян 41 минуту назад

      Аспас то уж точно не лучший игрок в истории этого клуба)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1395

      ivan-football-fan 1 час назад

      Мостовой точно был суперзвездой Сельты и звездой испанского чемпионата! Карпин больше "на его плече" грелся, но...тоже парень - не промах)))
      Для Сельты тогда не было авторитетов - громили всех, не спрашивая фамилии))) Включая Реал и Барсу!

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