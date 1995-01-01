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    Суд отклонил апелляцию Аленичева и оставил в силе решение о лишении тренера водительских прав

    Вчера, 8 апреля, Ленинский районный суд Красноярска отказался удовлетворять апелляцию главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева. Специалист хотел оспорить решение суда о лишении его водительских прав и штрафе в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщают Sibnovosti со ссылкой на судебное делопроизводство.

    В ночь с 17-го на 18 ноября прошлого года Аленичев был остановлен сотрудниками ДПС. Предположительно, тренер находился в нетрезвом состоянии. На просьбу пройти тест на алкоголь он ответил отказом, чем автоматически признал свою вину.

    Мировой суд назначил Аленичеву штраф и на полгода лишил его водительских прав. Специалист вину не признал, заявив, что все произошедшее – провокация.

    Источник: Sibnovosti

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