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    Уткин: «Зобнин должен играть крайнего защитника»

    Журналист и блогер Василий Уткин объяснил, почему полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не сможет прижиться в европейском чемпионате на позиции опорного полузащитника.

    «Мне очень нравится этот игрок, но, поверьте, в топ-чемпионат он не уедет. Вернее, не заиграет. Еще вернее – если и заиграет, то на другой позиции.

    В качестве центрального полузащитника в тюнинге (или скиллах, если угодно) Романа Зобнина есть важнейший пробел. Его амплуа – т. н. «восьмой номер», или, если моднее – box to box. Не может быть в топ-чемпионате игрока на этой позиции, который не нацелен на ворота. У такого игрока в арсенале обязательно должен быть крепкий удар, не в принципе, а наготове, как складной нож у бандита, или еще какие-то выраженные атакующие качества. У Зобнина этого нет.

    Он может быть использован в качестве чисто оборонительного опорного хава? Возможно, но одно из главных его качеств – мобильность. Это лишний скилл для такой позиции.

    Рискну сказать, что у Зобнина неправильно определенное амплуа. Все те качества, которыми он наделен, и учет тех качеств, которыми он не обладает – это набор достоинств для очень хорошего крайнего защитника. Выносливость, скорость, его очень трудно обыграть… Зобнин мог бы играть в Англии? Да. Как универсальный краек, способный сыграть по своему флангу и в построении в 4, и в 5 защитников. Мы не знаем, как бы он подавал, но это легко себе представить.

    Для игры в центре поля – на топовом уровне, подчеркиваю – в его нынешней роли у Зобнина полностью отсутствует несколько важнейших опций», – написал Уткин.

    • В этом сезоне Зобнин провел за красно-белых 25 игр и сделал одну голевую передачу.
    • Роман выступает за «Спартак» с 2016 года.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +472

      Genz 8 минут назад

      Зобнин, подключаясь в атаку ,часто бьёт по воротам и ни разу не забил. Губит моменты. Он Отстой. Лучше бы играл глубоко в защите. Пользы больше

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      Рейтинг: +2324

      Viper for CSKA 10 минут назад

      Мобильность - не лишний скилл ни для какой позиции. Даже центрального защитника, не то что опорника. Зобнин может прекрасно играть шестого номера и его подвижность только добавит ему вистов. Время типичных неповоротливых разрушителей в центре поля уходит. Можно на Тусара в Лионе взглянуть, которого за год с ключевых ролей вытеснил более подвижный Ндомбеле.

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      Рейтинг: +12272

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Вот кого надо было ставить тренером Спартака, а не какого-то Кононова. Как же ты, Федун, промахнулся! *****

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