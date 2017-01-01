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    Панюков: «VAR убивает футбол. Он не нужен»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков оценил дебют VAR в российском футболе. Он состоялся на прошлой неделе в Кубке России.

    – В Кубке России с «Арсеналом» была опробована система VAR. Как она вам?

    – У нас в игре система VAR принесла две красные карточки (смеется). На мой взгляд, это немного убивает футбол. Прелесть нашего вида спорта в том, что тут присутствует человеческий фактор. Если у нас есть VAR – зачем тогда судьи?

    А вот с «Енисеем» видеоповторы не помешали бы, потому что там можно было назначить пенальти. Да все что угодно можно было пересматривать. Но, на мой взгляд, VAR не нужен.

    – Президент «Урала» Григорий Иванов тоже против, хотя большинство его коллег выступают за повсеместное введение в Премьер-лиге VAR.

    – Согласен с ним. Прелесть российского чемпионата – игра без VAR. Классический вариант футбола. Мне он ближе.

    • Введение VAR в РПЛ запланировано на следующий сезон.
    • Система уже внедрена в Лиге чемпионов.
    • Дебют VAR на международном уровне состоялся в России – на Кубке конфедераций-2017.

    Источник: «Советский спорт»

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