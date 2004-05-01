Гончаренко: «Акинфеев – легенда ЦСКА. Спустя время мы поймем, что он сделал для российского футбола»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил роль в команде капитана – Игоря Акинфеева. Белорус считает голкипера легендой.
«Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем», – сказал Гончаренко в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».
- Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года.
- В РПЛ игрок провел 418 матчей, пропустил 317 голов.
- Вратарь вместе с ЦСКА взял Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.