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    Гончаренко: «Акинфеев – легенда ЦСКА. Спустя время мы поймем, что он сделал для российского футбола»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил роль в команде капитана – Игоря Акинфеева. Белорус считает голкипера легендой.

    «Это капитан, легенда ЦСКА. Работая с ним, мы не можем до конца оценить то, что он сделал для футбола российского. Думаю, пройдет время, и мы только после этого мы до конца это поймем», – сказал Гончаренко в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

    • Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года.
    • В РПЛ игрок провел 418 матчей, пропустил 317 голов.
    • Вратарь вместе с ЦСКА взял Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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