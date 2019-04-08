Быстров: «Свиньей больше не называют»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал об отношении к себе в Санкт-Петербурге. Игрок в течение карьеры поцеловал спартаковский ромб.

— Как к вам относятся болельщики в Санкт-Петербурге?

— В магазине больше свиньей не называют. Может, я просто стал реже ходить по магазинам. Народ успокоился. Да и сейчас я уже не так интересен. Ситуация изменилась.

— Вы в одном из интервью говорили, что не целовали спартаковский ромб. Но есть видео.

— Смотрел его. Не сожалею о содеянном. Попробую объяснить. Я был полностью захвачен игрой. Решил, что в случае гола поддержу моего друга Анюкова. Покажу всем, что не стоит трогать наших футболистов. Они еще принесут пользу Дику Адвокату. Это была спланированная акция, на которую шел, все взвесив. В «Спартаке», кстати, по этому поводу мне ничего не сказали. Я отдавался клубу на поле на 100%, а околофутбольные моменты не вредили «Спартаку».

Что же касается так называемого поцелуя, то я даже не помнил, что делал в тот момент. Эмоции настолько захлестнули меня, находился в состоянии аффекта. Может быть, сделал движение в сторону майки. Возможно, хотел поцеловать майку с фотографией Анюкова, но не дотянулся. Все-таки обычно эмблема находится в районе сердца, а не по середине. Так что могу с уверенностью сказать, что я не целовал ромб. Хотя согласен, на видео, кажется, что все было иначе.