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    Адвокат Кокорина подал апелляцию на продление ареста игрока

    Адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, Вячеслав Барик сообщил, что по всем фигурантам дела об избиении двух человек в Москве поданы апелляции на продление ареста. Согласно последнему решению суда, обвиняемые пробудут в СИЗО до сентября.

    «По всем фигурантам [включая Павла Мамаева] поданы жалобы», – приводит слова Барика агентство «Р-Спорт».

    • В октябре прошлого года Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за драку в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал пребывание футболистов в СИЗО. В последний раз – сразу на шесть месяцев (до 25 сентября).
    • Первое заседание по существу по делу Мамаева и Кокорина пройдет завтра, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы.

    Источник: «Р-Спорт»

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