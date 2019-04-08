Адвокат Кокорина подал апелляцию на продление ареста игрока

Удачи)) На свободу парня выпустите!
Адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, Вячеслав Барик сообщил, что по всем фигурантам дела об избиении двух человек в Москве поданы апелляции на продление ареста. Согласно последнему решению суда, обвиняемые пробудут в СИЗО до сентября.
«По всем фигурантам [включая Павла Мамаева] поданы жалобы», – приводит слова Барика агентство «Р-Спорт».
- В октябре прошлого года Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за драку в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал пребывание футболистов в СИЗО. В последний раз – сразу на шесть месяцев (до 25 сентября).
- Первое заседание по существу по делу Мамаева и Кокорина пройдет завтра, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы.