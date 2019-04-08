Адвокат Кокорина подал апелляцию на продление ареста игрока

Адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, Вячеслав Барик сообщил, что по всем фигурантам дела об избиении двух человек в Москве поданы апелляции на продление ареста. Согласно последнему решению суда, обвиняемые пробудут в СИЗО до сентября.

«По всем фигурантам [включая Павла Мамаева] поданы жалобы», – приводит слова Барика агентство «Р-Спорт».