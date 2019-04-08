Адвокаты Мамаева обжаловали продление ареста футболиста

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что защита футболиста подала апелляцию на продление его ареста.
«Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле», – указал Бушманов в тексте апелляционной жалобы.
- В октябре прошлого года Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за драку в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал пребывание футболистов в СИЗО. В последний раз – сразу на шесть месяцев (до 25 сентября).
- Первое заседание по существу по делу Мамаева и Кокорина пройдет завтра, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы.