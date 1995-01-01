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    Головин: «Думал, что у «Монако» все пошло плохо из-за меня»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о мыслях, которые были у него после трансфера. Россиянин пополнил клуб летом, перейдя из ЦСКА.

    – «Монако» в нижней части таблицы весь сезон. Сколько раз думал: какого хера я вообще сюда приехал?

    – Именно так я не думал. Я думал: почему все пошло плохо, когда я сюда пришел? Думал, что из-за меня, может быть, я что-то не так делаю – так все кардинально поменялось. Но вот таких мыслей – «Зачем я сюда приехал?» – не было.

    • Головина купили за 30 миллионов евро.
    • Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Монако» в таблице идет 16-м.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -11

      American-Patriot 3 минуты назад

      Единственно, что ты не так делаешь - это боишься брать игру на себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6006

      Cules2013 14 минут назад

      Думал, что у «Монако» все пошло плохо из-за меня
      ===
      почему-то я этим словам не верю

      1
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      Рейтинг: +1359

      ivan-football-fan 34 минуты назад

      Будет Саша Головин
      лоб свой морщить до седин:
      то ль мешает МНЕ Монако...
      то ли Я в Монако - кака))))

      1
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      ...
      Рейтинг: -201

      SuperPAV9 > ivan-football-fan 25 минут назад

      Ты учиник первого коасса

      0
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