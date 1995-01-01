Головин: «Думал, что у «Монако» все пошло плохо из-за меня»

Единственно, что ты не так делаешь - это боишься брать игру на себя.
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о мыслях, которые были у него после трансфера. Россиянин пополнил клуб летом, перейдя из ЦСКА.
– «Монако» в нижней части таблицы весь сезон. Сколько раз думал: какого хера я вообще сюда приехал?
– Именно так я не думал. Я думал: почему все пошло плохо, когда я сюда пришел? Думал, что из-за меня, может быть, я что-то не так делаю – так все кардинально поменялось. Но вот таких мыслей – «Зачем я сюда приехал?» – не было.
- Головина купили за 30 миллионов евро.
- Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
- «Монако» в таблице идет 16-м.