Семак: «Хотелось бы, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените». Он не несет опасности для общества»

Да классный игрок! Нужен Зениту! Свободу парню!!!!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» выразил позицию по форварду Александру Кокорину. Игрок сейчас отбывает арест в СИЗО в связи с обвинением по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
– У нас есть позиция насчет Кокорина. В чем он виноват – он понес достаточное наказание. Я его прекрасно знаю и думаю, что он много делает добра для детей, занимается благотворительностью. Никакой опасности для общества он не несет.
– Вы как тренер «Зенита» по-прежнему рассчитываете на Кокорина как футболиста?
– Да. Дело в том, что у него заканчивается контракт, решение за руководством клуба. Я свою позицию донес: мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе.
- Кокорин осенью в компании Павла Мамаева, согласно версии следствия, избил двух человек в Москве.
- Игрок принадлежит «Зениту» с 2016 года (62 матча в РПЛ, 17 голов).
- Вместе с зенитовцами Кокорин взял Кубок России в сезоне-2015/16.