Семак: «Хотелось бы, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените». Он не несет опасности для общества»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» выразил позицию по форварду Александру Кокорину. Игрок сейчас отбывает арест в СИЗО в связи с обвинением по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

– У нас есть позиция насчет Кокорина. В чем он виноват – он понес достаточное наказание. Я его прекрасно знаю и думаю, что он много делает добра для детей, занимается благотворительностью. Никакой опасности для общества он не несет.

– Вы как тренер «Зенита» по-прежнему рассчитываете на Кокорина как футболиста?

– Да. Дело в том, что у него заканчивается контракт, решение за руководством клуба. Я свою позицию донес: мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе.