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    Семак: «Хотелось бы, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените». Он не несет опасности для общества»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» выразил позицию по форварду Александру Кокорину. Игрок сейчас отбывает арест в СИЗО в связи с обвинением по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    – У нас есть позиция насчет Кокорина. В чем он виноват – он понес достаточное наказание. Я его прекрасно знаю и думаю, что он много делает добра для детей, занимается благотворительностью. Никакой опасности для общества он не несет.

    – Вы как тренер «Зенита» по-прежнему рассчитываете на Кокорина как футболиста?

    – Да. Дело в том, что у него заканчивается контракт, решение за руководством клуба. Я свою позицию донес: мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил карьеру в нашем клубе.

    • Кокорин осенью в компании Павла Мамаева, согласно версии следствия, избил двух человек в Москве.
    • Игрок принадлежит «Зениту» с 2016 года (62 матча в РПЛ, 17 голов).
    • Вместе с зенитовцами Кокорин взял Кубок России в сезоне-2015/16.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +549

      Валерий1965 7 минут назад

      Да классный игрок! Нужен Зениту! Свободу парню!!!!

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      Рейтинг: +30315

      Полная Канистра 1 час назад

      ты его знаешь что он добрый а по ту сторону берега его знают что он перешёл черту вот в чём суть серёжа

      0
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      Рейтинг: +2773

      Агасфер 1 час назад

      После выхода можешь взять его дядькой себе в дом,воспитывать внуков.Дети к его выходу уже вырастут.

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