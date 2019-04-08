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    «Реал» ради Азара намерен продать Хамеса и Ковачича

    Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить за полузащитника Эдена Азара не менее 100 миллионов евро. Купить футболиста намерен мадридский «Реал», который вынужден высвобождать средства на приобретение бельгийца.

    По информации AS, испанцы летом готовы продать двух полузащитников - Матео Ковачича и Хамеса Родригеса. Они сейчас находятся в аренде в «Челси» и «Баварии» соответственно.

    • «Челси» хочет сохранить Ковачича и после окончании аренды.
    • Рыночная цена хорвата – 35 миллионов евро.
    • Родригес стоит 65 миллионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67195

      Рубик Докоян 22 минуты назад

      Полагаю, что двумя этими продажами в " Реале" не ограничатся. Для усиления состава понадобятся значительные денежные средства с учётом конъюнктуры цен на трансферном рынке.

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