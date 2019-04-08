«Реал» ради Азара намерен продать Хамеса и Ковачича

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить за полузащитника Эдена Азара не менее 100 миллионов евро. Купить футболиста намерен мадридский «Реал», который вынужден высвобождать средства на приобретение бельгийца.

По информации AS, испанцы летом готовы продать двух полузащитников - Матео Ковачича и Хамеса Родригеса. Они сейчас находятся в аренде в «Челси» и «Баварии» соответственно.