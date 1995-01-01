Сарри хочет сохранить Ковачича в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что он очень заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Матео Ковачичем, права на которого принадлежат «Реалу».

«Ковачич пока в аренде, но я очень хочу, чтобы он остался с нами. У команды есть проблемы на этой позиции, потому что мы можем рассчитывать только на Жоржиньо. По моему мнению, Ковачич может стать очень хорошим центральным полузащитником. Конечно, он пока не опорник, но я предпочитаю иметь техничного игрока на этой позиции», – сказал Сарри.