Сарри хочет сохранить Ковачича в «Челси»

Сарри не только Ковачича хотел бы сохранить в "Челси", но как ему самому там остаться...
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что он очень заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Матео Ковачичем, права на которого принадлежат «Реалу».
«Ковачич пока в аренде, но я очень хочу, чтобы он остался с нами. У команды есть проблемы на этой позиции, потому что мы можем рассчитывать только на Жоржиньо. По моему мнению, Ковачич может стать очень хорошим центральным полузащитником. Конечно, он пока не опорник, но я предпочитаю иметь техничного игрока на этой позиции», – сказал Сарри.
- Срок аренды Ковачича истекает в июне и «Челси» не сможет его выкупить, если не добьется отмены трансфертного запрета ФИФА.
- В текущем сезоне 24-летний хорват сделал две результативные передачи в 42 матчах.