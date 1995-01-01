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    Сарри хочет сохранить Ковачича в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что он очень заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Матео Ковачичем, права на которого принадлежат «Реалу».

    «Ковачич пока в аренде, но я очень хочу, чтобы он остался с нами. У команды есть проблемы на этой позиции, потому что мы можем рассчитывать только на Жоржиньо. По моему мнению, Ковачич может стать очень хорошим центральным полузащитником. Конечно, он пока не опорник, но я предпочитаю иметь техничного игрока на этой позиции», – сказал Сарри.

    • Срок аренды Ковачича истекает в июне и «Челси» не сможет его выкупить, если не добьется отмены трансфертного запрета ФИФА.
    • В текущем сезоне 24-летний хорват сделал две результативные передачи в 42 матчах.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67098

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Сарри не только Ковачича хотел бы сохранить в "Челси", но как ему самому там остаться...

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