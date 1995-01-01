Жена Мамаева: «Пока Павел не выйдет, «Краснодар» не может расторгнуть с ним контракт»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева заявила, что клуб не имеет права разорвать контракт с футболистом, пока он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что краснодарцы подали заявление по поводу расторжения договора с хавбеком в палату по разрешению споров РФС.

В октябре хавбек был арестован на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за драки в центре Москвы. Суд уже трижды продлевал его арест. В последний раз – до 25 сентября.

«Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично, переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже.

При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф», – сказала Алана Мамаева.