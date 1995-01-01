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    Жена Мамаева: «Пока Павел не выйдет, «Краснодар» не может расторгнуть с ним контракт»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева заявила, что клуб не имеет права разорвать контракт с футболистом, пока он находится в СИЗО.

    Ранее стало известно, что краснодарцы подали заявление по поводу расторжения договора с хавбеком в палату по разрешению споров РФС.

    В октябре хавбек был арестован на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за драки в центре Москвы. Суд уже трижды продлевал его арест. В последний раз – до 25 сентября.

    «Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично, переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже.

    При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф», – сказала Алана Мамаева.

    • 30-летний футболист выступает за «Краснодар» с января 2014 года.
    • Полузащитник провел за южан 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 результативных передач.
    • Текущий контракт Мамаева с краснодарским клубом действует до декабря этого года.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3083

      Старикан 1 минуту назад

      Тяжело ей будет с Пашей жить без баблосиков-то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -31132

      ZSB 28 минут назад

      Мамаева: "Даю, но платят мало!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      JTherry 34 минуты назад

      Мамаева: а на что же я жить буду?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      Фанат Рубина 35 минут назад

      только пусть сначала твой муженек заплатит краснодару штраф за прогулы тренировок начиная с 10 октября 2018 года до момента как выйдет из сизо, если выйдет конечно!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2889

      александр п > Фанат Рубина 14 минут назад

      Дело не простое, еспч может признать арест незаконным, и придётся Краснодару выплатить всё до копейки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      Усы Газаева 43 минуты назад

      На работу боишься выйти мадам ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1411

      Krasnodar 123 52 минуты назад

      Вот и будете платить штраф! На тренировках он отсутствует, в играх не участвует, за что ему платить, сама подумай своей головой! Езжай в свой Владикавказ там эту хрень рассказывай, а Краснодар по твоим словам колхоз, вот и вали отсюда!

      3
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      Рейтинг: +3083

      Старикан 1 час назад

      Думаю, что скоро в тексты контрактов внесут особую поправочку на случай попадания игрока за решётку...

      1
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      Рейтинг: +300

      fhnv 1 час назад

      Мамаева испугалась ,что без миллионов халявных останется

      2
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      Рейтинг: +1575

      Evgeni1952 1 час назад

      Это он как будто на больничном.

      2
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      Рейтинг: +567

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Не позорились и бы закрыли контракт по обоюдному согласию.

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