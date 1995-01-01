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    Галицкий – об аресте Мамаева: «Что-то он в жизни делал так, что его туда привела судьба»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с арестом своего футболиста Павла Мамаева. Спортсмен сейчас находится в СИЗО «Бутырка» и пробудет там как минимум до сентября.

    «У нас были свои причины, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. Мы подали в палату по разрешению споров заявление. Я лично принимал это решение. Это всe, что я могу сказать. Не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Российская тюрьма, я слышал, не самое приятное место.

    Как бы ты ни относился к человеку, не хочу влиять на решение суда своими словами. Всe, что мы можем сделать, — молчать до решения суда. Наши с ним отношения – это личное. Наверное, что-то он в жизни делал так, что его туда привела судьба. Я думаю, что для Павла это тяжeлый урок», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».

    • Мамаев в компании другого футболиста Александра Кокорина напал на двух человек осенью в Москве.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Мамаев выступает за «Краснодар» с 2013 года.

    Источник: YouTube-канал «Русские норм!»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66719

      Рубик Докоян 11 минут назад

      В СИЗО сидеть до сентября это максимум, а не минимум, а минимум до июня, если суд продлится два месяца.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +473

      Genz 28 минут назад

      Паша не жалуется на судьбу. Готов посидеть, сколько ещё накинут. Играл до 32 лет. Неплохо, можно уже и с карьерой завязать.

      0
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      Рейтинг: +411

      Мы ЦСКА 1 час назад

      сыкливая позиция

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2849

      александр п > Мы ЦСКА 32 минуты назад

      Человек очень много сделал для российского футбола,но ему есть что терять.

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