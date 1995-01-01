Галицкий – об аресте Мамаева: «Что-то он в жизни делал так, что его туда привела судьба»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с арестом своего футболиста Павла Мамаева. Спортсмен сейчас находится в СИЗО «Бутырка» и пробудет там как минимум до сентября.

«У нас были свои причины, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. Мы подали в палату по разрешению споров заявление. Я лично принимал это решение. Это всe, что я могу сказать. Не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Российская тюрьма, я слышал, не самое приятное место.

Как бы ты ни относился к человеку, не хочу влиять на решение суда своими словами. Всe, что мы можем сделать, — молчать до решения суда. Наши с ним отношения – это личное. Наверное, что-то он в жизни делал так, что его туда привела судьба. Я думаю, что для Павла это тяжeлый урок», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».