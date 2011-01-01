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    Клопп: «Все хотят в соперники «Порту», пока его не получают. Честно говоря, мы не хотели с ними встречаться»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Порту» вспомнил о разгромной выездной победе мерсисайдцев над португальской командой (5:0) в 1/8 финала прошлого розыгрыша турнира.

    Немецкий специалист признался, что не хотел встречаться с «Порту».

    «Это был странный матч, мы очень эффективно сыграли впереди, забили два или три гола в контратаках. Но результат прошлогодней встречи полезнее для «Порту», а не для нас. Нам надо быть сильными, играть с ясной головой, в какие-то моменты быть креативными, а в какие-то – играть попроще.

    Все хотят в соперники «Порту», пока его не получают. Мы, честно говоря, с «Порту» встречаться не хотели. Все смотрят исключительно на цифры, имена, составы, что-то подобное. Люди, разбирающиеся в футболе, не в восторге от соперничества с «Порту». Это правда жизни. Но нам играть с «Порту». Правда, «Ливерпуль» в соперники тоже никто не хотел. Это будет сложный матч, но мы ждем его с нетерпением», – сказал Клопп.

    • Игра «Ливерпуль» – «Порту» состоится завтра, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Английский и португальский клубы встречались между собой шесть раз: «Ливерпуль» одержал три победы, три встречи завершились вничью (разница мячей 12-2 в пользу красных).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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