Клопп: «Все хотят в соперники «Порту», пока его не получают. Честно говоря, мы не хотели с ними встречаться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Порту» вспомнил о разгромной выездной победе мерсисайдцев над португальской командой (5:0) в 1/8 финала прошлого розыгрыша турнира.

Немецкий специалист признался, что не хотел встречаться с «Порту».

«Это был странный матч, мы очень эффективно сыграли впереди, забили два или три гола в контратаках. Но результат прошлогодней встречи полезнее для «Порту», а не для нас. Нам надо быть сильными, играть с ясной головой, в какие-то моменты быть креативными, а в какие-то – играть попроще.

Все хотят в соперники «Порту», пока его не получают. Мы, честно говоря, с «Порту» встречаться не хотели. Все смотрят исключительно на цифры, имена, составы, что-то подобное. Люди, разбирающиеся в футболе, не в восторге от соперничества с «Порту». Это правда жизни. Но нам играть с «Порту». Правда, «Ливерпуль» в соперники тоже никто не хотел. Это будет сложный матч, но мы ждем его с нетерпением», – сказал Клопп.