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    Избитый год назад фанат «Ливерпуля» впервые выйдет из больницы, чтобы посетить благотворительный матч

    Болельщик «Ливерпуля» Шон Кокс впервые за год покинет больницу, чтобы посетить благотворительный матч.

    Кокс заработал серьезную травму головы 24 апреля 2018 года в результате избиения фанатами «Ромы» после первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Мужчина получил кровоизлияние в мозг и ему потребовалась экстренная операция.

    В течение нескольких месяцев после инцидента Кокс получал специализированную неврологическую помощь в больнице Бомонт в Дублине, а затем был переведен в реабилитационный центр. Теперь он собирается покинуть госпиталь впервые за почти год, чтобы посетить благотворительный матч, организованный для сбора средств на его лечение.

    Игра состоится на стадионе «Авива» в Дублине в пятницу, 12 апреля. В ней примут участие легенды «Ливерпуля» и легенды сборной Ирландии.

    В феврале болельщик «Ромы» Симоне Мастрелли был осужден на три с половиной года за то, что признал себя виновным в нападении на Кокса.

    Источник: talkSPORT

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      Frankfurt Am Main 6 минут назад

      итальянцы вообще какие-то дикари(((

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