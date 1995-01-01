Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Скаут: «Предлагали Пентека «Локомотиву», но клуб сказал, что им не интересен этот игрок»

    Скаут Тимур Дагуев рассказал о несостоявшемся переходе польского нападающего Кшиштофа Пентека в московский «Локомотив».

    – У каждого скаута есть история, как он предлагал клубу никому неизвестного футболиста, который впоследствии стал звездой. Расскажи свою.

    – Пионтек, как говорят в Италии. Мы предлагали его летом за четыре миллиона евро, но «Локомотив» сказал, что им не интересен этот игрок. Когда я написал об этом, со мной попытался поспорить Илья Леонидович Геркус, но дальше понял, что не стоит этого делать. Есть и доказательства, и переписки, но сейчас это не столь важно. На самом деле, я не хотел никого упрекнуть. Таких историй миллион в футболе. И мадридский «Реал» может от кого-то отказаться, а дальше футболист заиграет.

    – Против перехода выступил Семин?

    – Точно не Юрий Палыч. Видимо, Штоффельсхаус (бывший спортивный директор «Локомотива» – примечание «Бомбардира»). По крайней мере, я общался с ним. Не думаю, что от него информация могла поступать Палычу.

    • В итоге Пентека за 4,5 миллиона евро купила «Дженоа», а в январе форвард был продан «Милану» за 35 миллионов.
    • Во всех турнирах текущего сезона 23-летний поляк забил 29 голов в 34 матчах.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +400

      DMитрий 13 минут назад

      Отличное решение! Минус сильный игрок у конкурента.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Фанат Рубина 17 минут назад

      кнш лушче же купить смолова за 9. чем пионтека за 4

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2869

      александр п 22 минуты назад

      Интересно кто всё таки забраковал поляка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7481

      DeStar 23 минуты назад

      таких примеров уйма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2354

      yorgenbarenz 27 минут назад

      Герпес.Очень заразное заболевание.Штоффельсхаус тоже заразен,но не так.Недаром его вылечили раньше Герпеса,пусть и совсем не намного.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru