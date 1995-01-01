Скаут: «Предлагали Пентека «Локомотиву», но клуб сказал, что им не интересен этот игрок»

Скаут Тимур Дагуев рассказал о несостоявшемся переходе польского нападающего Кшиштофа Пентека в московский «Локомотив».

– У каждого скаута есть история, как он предлагал клубу никому неизвестного футболиста, который впоследствии стал звездой. Расскажи свою.

– Пионтек, как говорят в Италии. Мы предлагали его летом за четыре миллиона евро, но «Локомотив» сказал, что им не интересен этот игрок. Когда я написал об этом, со мной попытался поспорить Илья Леонидович Геркус, но дальше понял, что не стоит этого делать. Есть и доказательства, и переписки, но сейчас это не столь важно. На самом деле, я не хотел никого упрекнуть. Таких историй миллион в футболе. И мадридский «Реал» может от кого-то отказаться, а дальше футболист заиграет.

– Против перехода выступил Семин?

– Точно не Юрий Палыч. Видимо, Штоффельсхаус (бывший спортивный директор «Локомотива» – примечание «Бомбардира»). По крайней мере, я общался с ним. Не думаю, что от него информация могла поступать Палычу.