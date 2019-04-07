Президент «Барселоны» – о Гризманне: «Поговорим о трансферах по окончании сезона»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уклонился от ответа на вопрос о возможном трансфере нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Сейчас мы не хотим обсуждать футболистов других клубов. Много имен всплывает в прессе, но мы должны фокусироваться на Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. У нас впереди достаточно матчей. Мы поговорим о трансферах по окончании сезона», – сказал Бартомеу.