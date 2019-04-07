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    Президент «Барселоны» – о Гризманне: «Поговорим о трансферах по окончании сезона»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу уклонился от ответа на вопрос о возможном трансфере нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Сейчас мы не хотим обсуждать футболистов других клубов. Много имен всплывает в прессе, но мы должны фокусироваться на Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. У нас впереди достаточно матчей. Мы поговорим о трансферах по окончании сезона», – сказал Бартомеу.

    • «Барселона» имеет возможность купить Гризманна за 120 миллионов евро.
    • Сам француз готов перебраться на «Камп Ноу», несмотря на то, что прошлым летом он отказался от предложения каталонского клуба.

    Источник: Marca

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