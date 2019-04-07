Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о критике Андрея Федуна (брата Леонида Федуна, президента «Спартака») в свой адрес.

– Федун-младший сказал, что в сезон после чемпионства вы «поплыли» и игроки при вас не прогрессировали. Принимаете претензию?

– Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.