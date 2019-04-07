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    Каррера – о критике от Леонида Федуна: «Он никогда не блистал футбольными компетенциями»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о критике Андрея Федуна (брата Леонида Федуна, президента «Спартака») в свой адрес.

    – Федун-младший сказал, что в сезон после чемпионства вы «поплыли» и игроки при вас не прогрессировали. Принимаете претензию?

    – Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.

    • Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2019 23:15
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 апреля 2019, 12:33

      Сказал правильно и по делу. Убирать таких людей надо из руководства Спартака.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2019, 11:44

      поторопились с ним не дали толком поработать спокойно зря спихнули его
      А на счёт брата всё верно сказано и его слова можно трактовать так //Дурака из далека видно -даже из Италии// и жук навозный

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 8 апреля 2019, 12:21

      Потеряли бы сезон и всё.

      1
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > александр п 11 апреля 2019, 20:13

      А сейчас мы не потеряли сезон?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Боцман52 11 апреля 2019, 20:19

      Пока не потеряли,к тому же изрядно почистили зарплатную ведомость.Теперь можно качественно обновлять состав.

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > александр п 11 апреля 2019, 20:56

      Это как пока не потеряли. В ЛЕ бы попасть.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Боцман52 12 апреля 2019, 07:15

      КС возили Крснодар,Арсенал выиграл у ЦСКА,Зенит не убедителен,Локо не впечатляет так что всё возможно.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 апреля 2019, 11:35

      Полгода как человека нет в команде, а журнашлюхи и их прихлебатели всё волну гонят.Недотренер, ля-ля, пля-пля и всякое прочее.Хотя даже до самых тупых постепенно доходит, что недотренер с таким составом за короткий срок взять чемпионство и супер кубок просто не смог бы.И в данном случае Массимо Америки не открыл.Просто констатировал факт , что А.Федун больше специалист по разговорному жанру, чем футбольный эксперт.Одни его 2(два) состава дорогого стоят.Всё корректно и точно.

      5
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 апреля 2019, 11:19

      Нам новая Ж на 15 лет не нужна. Нужен новый шеф, а остальное все болтовня

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 апреля 2019, 10:18

      Каррера нормальный чел, вёл себя нормально, никаких дебильный отмазок в стиле карпина, не поливал никого грязью.. Че его поросята некоторые гнобят.. Нужно быть ему благодарным за чемпионство, просто по человечески.. Неважно был там багаж Аленя или нет(это мало кто знает по настоящему), но даже если и был, то Каррера его хоть не испортил.. Дальше, в его карьере может ниче толком и не будет, но он оказался в нужное время в нужном месте и не испортил ничего..

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      Рейтинг: +293

      НИКиколай 8 апреля 2019, 10:09

      я сам болельщик ЦСКА...но хочу написать о М Карере..Впервые за последние 10- 15 лет..появился настоящий тренер в Спартаке!!!Сам учился, развивался,и команду тащил за собой к золотым медалям!!!Заряжал своими идеями и энергетикой!!!если бы не его энергия,Спартаку бы не видать первого места..Приятно было его видеть и слушать на пресс конференциях.он не сваливал вину на судей,а брал как настоящий мужчина ответственность на себя!!!Настоящий мужик!!!Приятно было за ним наблюдать!!!А руководству Спартака огромный минус,и зажравшимся старожилам команды...Ведь команда строится как минниум 3-4 года!!!Нужно набраться терпения и и создавать команду,что бы потом пожинать славу...руководство Спартака же разрушило,то ,что вам послано было свыше...Мне просто очень жаль команду, М Карареру...а вот зажравшихся игроков я могу только презирать...потому что они играют не для болельщиков,а только для себя...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > НИКиколай 8 апреля 2019, 10:14

      Бесков в своё время Спартак построил за один год,причём из списанных другими командами игроков.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 апреля 2019, 09:19

      Не повезло спрашивающим... Им так хотелось хайпануть, чтобы раздуть вновь склоки, сплетни и взаимные упрёки. О футболе же писать не интересно, но Каррера им такой возможности не предоставил.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2019, 09:19

      Л.Федун, купи Моуринью и больше вопросов с тренером никогда не будет. Он подпишет такой контракт, что вам всем не придется вообще
      влезать в футбольные дела, а будете только сидеть и наслаждаться футболом.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 8 апреля 2019, 09:35

      Лучше Венгера,он то же всё руководство делами клуба берёт на себя.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 апреля 2019, 07:49

      У кого денег до фига-тот и самый умный,во всём компетентный и непогрешимый. Особым умом и энциклопедическими знаниями обладают те богачи,про которых принято говорить: из грязи- в князи.Их познаний хватает и на футбол,в который они никогда не играли из-за слабого здоровья.Спартак,конечно же,давно заслужил честь быть клубным чемпионом мира,но для этого надо самую малость: отправить на пляжи Индигирки всех воров по-крупному.Освободятся чудовищные суммы денег,которых с лихвой хватит и на развитие страны и на развитие спорта,а Спартак-народная команда,будет драть нищие реалы-барселоны с пугающей закономерностью.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > yorgenbarenz 8 апреля 2019, 08:26

      Жаль только жить в эту пору прекрасную не доведётся не мне не тебе.с.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > yorgenbarenz 8 апреля 2019, 12:01

      " Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней! " ( хф " Брат-2 " )

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 апреля 2019, 07:10

      мужик

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