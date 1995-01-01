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    Ярмоленко не сыграет в этом сезоне за «Вест Хэм». Он продолжает восстанавливаться после травмы ахилла 

    Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини рассказал о состоянии полузащитника Андрея Ярмоленко. Футболист восстанавливается после травмы ахиллового сухожилия.

    «Ярмоленко хорошо работает, у него ничего не болит. Он бегает и пинает мяч. Но играть до окончания сезона будет, вероятно, слишком рано.

    Травма ахилла одна из самых тяжелых, которые вы можете получить. Вы не можете двигаться быстро, вы должны тренировать связку, а затем ждать.

    Если вы вернетесь после длительной травмы, у вас будут мышечные травмы. Ему нужно сохранять спокойствие и ждать следующего сезона, усердно работая. Тогда мы увидим игрока, которого мы подписали, он очень хороший игрок», – сказал Пеллегрини.

    • Ярмоленко получил травму в октябре 2018 года в игре с «Тоттенхэмом» в АПЛ, футболиста унесли с поля на носилках.
    • Игрок должен был восстановиться через полгода, весной 2019 года.
    • Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» в прошлое летнее трансферное окно из «Боруссии» Д за 20 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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