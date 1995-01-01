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    Коутиньо: «Возвращение в Англию не входит в мои планы. Я думаю только о «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо дал понять, что не собирается в ближайшее время менять клуб.

    «Это мой второй сезон в «Барселоне». Мне удалось выиграть титулы, но я всегда был амбициозным и требовательным игроком. Я хочу большего.

    Я счастлив здесь. Я хотел играть в Испании, и я играю за лучший клуб страны.

    Я думаю только о «Барселоне». Возвращение в Англию сейчас не входит в мои планы», – сказал Коутиньо.

    • Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год, после чего перешел в «Барселону» за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне бразилец забил пять голов и сделал две результативные передачи в 29 матчах Примеры.
    • Контракт 26-летнего футболиста с каталонцами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66871

      Рубик Докоян 27 минут назад

      Думы окаянные, мысли потаённые... Надо ещё и игру демонстрировать другого уровня и качества.

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