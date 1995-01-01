Коутиньо: «Возвращение в Англию не входит в мои планы. Я думаю только о «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо дал понять, что не собирается в ближайшее время менять клуб.

«Это мой второй сезон в «Барселоне». Мне удалось выиграть титулы, но я всегда был амбициозным и требовательным игроком. Я хочу большего.

Я счастлив здесь. Я хотел играть в Испании, и я играю за лучший клуб страны.

Я думаю только о «Барселоне». Возвращение в Англию сейчас не входит в мои планы», – сказал Коутиньо.