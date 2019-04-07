Нобоа: «Дзюба – Big Boss, Кокорин – король, а Азмун – иранский Месси»»

Мистер - "шершавый язык"
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой. Эквадорец сообщил, что 30-летний форвард объединяет в команде русских и иностранных футболистов.
– Дзюба придумал вам прозвище «пингвиненок». Как вы называете самого Артема?
– Могу назвать его «Человек года»! В прошлом году он столько выиграл. Дзюба всегда в хорошем настроении, он улыбается, шутит со всеми. Он один из тех, кто объединяет русских игроков и иностранцев и делает нашу команду семьей.
– В подписи к одной из фотографий в инстаграме вы называете его Big Boss. Еще одно прозвище Дзюбы?
– Конечно! Big Boss de Russia. Он здорово помог сборной на чемпионате мира. Для меня Дзюба большой босс. А Кокорин – король!
– А Азмун тогда кто?
– Иранский Месси, разумеется!
– Раз уж зашла речь о Кокорине. Многие болельщики пишут ему письма, а между игроками «Зенита» и Александром сейчас есть какое-то общение?
– Это тяжелая ситуация для нас. Он попал в такое место, где любому придется нелегко. Там сложно поддерживать связь с внешним миром. Но я знаю, что некоторые игроки и клуб иногда выходят на связь с Кокориным. Хотя и не каждый день. Все переживают за него, за его колено, спрашивают, как он тренируется, что ест, как живет.
- Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. Дзюба – с 2015-го.
- Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.