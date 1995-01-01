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    Сагитов – в нападении «Рубина» на матч с «Арсеналом», Полоз и Бухаров – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 22-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Казани, начало – в 16:30 по московскому времени.

    «Рубин»: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Коновалов, Сагитов.

    Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Агапов, Подберезкин, Пантелеев, Бухаров, Полоз.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

    Запасные: Шамов, Денисов, Альварес, Крикуненко, Володько, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

    • «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – седьмое.
    • Матч первого круга между командами завершился вничью – 2:2.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63623

      zigbert 7 минут назад

      Странно видеть Полоза в запасе.

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