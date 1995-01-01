Сагитов – в нападении «Рубина» на матч с «Арсеналом», Полоз и Бухаров – в запасе

Стали известны стартовые составы «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 22-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Казани, начало – в 16:30 по московскому времени.

«Рубин»: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Коновалов, Сагитов.

Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Агапов, Подберезкин, Пантелеев, Бухаров, Полоз.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Шамов, Денисов, Альварес, Крикуненко, Володько, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.