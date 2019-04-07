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    Нобоа: «Сразу же предупредил Барриоса: «Ни в коем случае не пробуй снег!»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что помогает адаптироваться своему одноклубнику Вильмару Барриосу.

    – Он из Колумбии, я из Эквадора – это почти одно и то же. Барриос знает, что со мной можно разговаривать на любые темы, обращаться по всем вопросам – я всегда помогу.

    – С какой самой забавной просьбой обращался к вам Барриос?

    – Да он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: «Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?». Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: «Да ладно!».

    – У вас была своя история взаимоотношений со снегом – съели горсть в Казани и заболели. Рассказывали об этом Барриосу?

    – Сразу же предупредил его: «Ни в коем случае не пробуй снег!».

    • Барриос перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно из «Бока Хуниорс». На счету колумбийца восемь матчей за петербуржцев и один гол.
    • Нобоа выступает в России с 2007 года. Он играл за «Рубин», «Динамо» и «Ростов».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +63599

      zigbert 2 минуты назад

      Для многих людей кто не видел снег ,это в диковинку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30247

      Полная Канистра 32 минуты назад

      он думал что так много сметаны выпало с неба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      сейду 32 минуты назад

      Где был Нобоа со своими советами, когда Ерёменко пробовал снег?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2730

      Агасфер 50 минут назад

      Зато ты забыл его предупредить,что не надо языком лизать замки и штанги зимой.Он попробовал...

      1
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      Рейтинг: +2084

      RotBerg 1 час назад

      Кони вчера знатно мясу сосулек напихали)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1793

      lordmrv > RotBerg 1 минуту назад

      Ждем что вам сегодня напихают)))

      0
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      Рейтинг: +3275

      Lester84 1 час назад

      Поскольку Барриос из Колумбии возможно он на другой снежок намекал)))

      2
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      Рейтинг: +12191

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Особенно жёлтый!

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