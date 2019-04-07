Нобоа: «Сразу же предупредил Барриоса: «Ни в коем случае не пробуй снег!»

Для многих людей кто не видел снег ,это в диковинку.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что помогает адаптироваться своему одноклубнику Вильмару Барриосу.
– Он из Колумбии, я из Эквадора – это почти одно и то же. Барриос знает, что со мной можно разговаривать на любые темы, обращаться по всем вопросам – я всегда помогу.
– С какой самой забавной просьбой обращался к вам Барриос?
– Да он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: «Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?». Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: «Да ладно!».
– У вас была своя история взаимоотношений со снегом – съели горсть в Казани и заболели. Рассказывали об этом Барриосу?
– Сразу же предупредил его: «Ни в коем случае не пробуй снег!».
- Барриос перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно из «Бока Хуниорс». На счету колумбийца восемь матчей за петербуржцев и один гол.
- Нобоа выступает в России с 2007 года. Он играл за «Рубин», «Динамо» и «Ростов».