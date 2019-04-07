Нобоа: «Сразу же предупредил Барриоса: «Ни в коем случае не пробуй снег!»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что помогает адаптироваться своему одноклубнику Вильмару Барриосу.

– Он из Колумбии, я из Эквадора – это почти одно и то же. Барриос знает, что со мной можно разговаривать на любые темы, обращаться по всем вопросам – я всегда помогу.

– С какой самой забавной просьбой обращался к вам Барриос?

– Да он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: «Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?». Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: «Да ладно!».

– У вас была своя история взаимоотношений со снегом – съели горсть в Казани и заболели. Рассказывали об этом Барриосу?

– Сразу же предупредил его: «Ни в коем случае не пробуй снег!».