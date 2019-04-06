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    Егоров – о судействе матча «Спартак» – ЦСКА»: «Мешков отработал хорошо»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

    Игру обслуживал Виталий Мешков.

    «Бумаг от инспектора пока не получил. Мое мнение, что Мешков отработал хорошо, вопросов нет», – сказал Егоров.

    • ЦСКА победил в этой встрече со счетом 2:0 и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на пятой строчке.

    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки

    Источник: «Р-Спорт»

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