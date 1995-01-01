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    «Рубин» – «Арсенал»: туляки в Казани только проигрывают

    В 16:30 по Москве начнется матч 22 тура РПЛ между «Рубином» и «Арсеналом». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

    В Казани было сыграно три очных встречи. Во всех победа оставалась за «Рубином». Из семи матчей между командами в РПЛ «Арсенал» оказался сильнее в одном.

    • «Рубин» в таблице идет девятым.
    • «Арсенал» занимает седьмое место.
    • Встреча первого круга завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2720

      Агасфер 35 минут назад

      В казанском бассейне,временно переоборудованном в футбольное поле,привычные 1,5 тысячи болельщиков с упоением будет наблюдать феерическую победу любимой команды ,с разгромным счётом 1-0. После унылого беганья в течении 95 минут.

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      Рейтинг: +6186

      Serjoga 48 минут назад

      Всегда что-нибудь, когда-нибудь кончается и начинается! Рубин сейчас к той статистике не имеет никакого отношения! Это не тот Рубин! Так что у Арсенала есть шанс! И не малый!

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