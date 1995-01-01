«Рубин» – «Арсенал»: туляки в Казани только проигрывают

В казанском бассейне,временно переоборудованном в футбольное поле,привычные 1,5 тысячи болельщиков с упоением будет наблюдать феерическую победу любимой команды ,с разгромным счётом 1-0. После унылого беганья в течении 95 минут.
В 16:30 по Москве начнется матч 22 тура РПЛ между «Рубином» и «Арсеналом». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.
В Казани было сыграно три очных встречи. Во всех победа оставалась за «Рубином». Из семи матчей между командами в РПЛ «Арсенал» оказался сильнее в одном.
- «Рубин» в таблице идет девятым.
- «Арсенал» занимает седьмое место.
- Встреча первого круга завершилась со счетом 2:2.