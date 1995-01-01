«Рубин» – «Арсенал»: туляки в Казани только проигрывают

В 16:30 по Москве начнется матч 22 тура РПЛ между «Рубином» и «Арсеналом». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

В Казани было сыграно три очных встречи. Во всех победа оставалась за «Рубином». Из семи матчей между командами в РПЛ «Арсенал» оказался сильнее в одном.