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    Защитник «Боруссии» Д Аканжи: «Все закончено, если будем играть так, как с «Баварией»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканжи подвел итог матча 28 тура Бундеслиги против «Баварии» (0:5). Швейцарец убежден, что его команде не хватило старательности.

    «Нельзя играть так, чтобы каждый угловой соперника был голевым моментом. В первом тайме мы очень мало прессинговали, давали сопернику играть. «Боруссия» не показала должный уровень старательности.

    Сезон еще продолжается. Но все будет закончено, если мы продолжим играть так же, как с «Баварией», – полагает защитник.

    • «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» на одно очко.
    • Обеим командам осталось провести в турнире шесть матчей.
    • Последний раз дортмундцы побеждали в Бундеслиге в сезоне-2011/12.

    Источник: Официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Shotlandets86 3 минуты назад

      Да вы с декабря уже требования к себе снизили, похоже.

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