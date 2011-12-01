Защитник «Боруссии» Д Аканжи: «Все закончено, если будем играть так, как с «Баварией»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканжи подвел итог матча 28 тура Бундеслиги против «Баварии» (0:5). Швейцарец убежден, что его команде не хватило старательности.

«Нельзя играть так, чтобы каждый угловой соперника был голевым моментом. В первом тайме мы очень мало прессинговали, давали сопернику играть. «Боруссия» не показала должный уровень старательности.

Сезон еще продолжается. Но все будет закончено, если мы продолжим играть так же, как с «Баварией», – полагает защитник.