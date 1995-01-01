Сульшер посетил матч «Барселона» – «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер посетил матч 31 тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетико» (2:0). Норвежец просматривал каталонцев – соперника англичан по 1/4 финала Лиги чемпионов; его показали во время трансляции.

Оба мяча «Барселона» забила в последние десять минут основного времени матча. Первый поединок между «Юнайтед» и каталонцами состоится 10 апреля.