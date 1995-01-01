Сарри: «Думаю, Жиру останется в клубе»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о возможном продлении контракта с форвардом Оливье Жиру.

Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.

Текущий контракт футболиста истекает летом.

У «Челси» есть опция продления соглашения еще на один год.

«Я знаю, что у клуба есть опция продления. Так что я думаю, он останется», – сказал Сарри.