Сарри: «Думаю, Жиру останется в клубе»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о возможном продлении контракта с форвардом Оливье Жиру.
- Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.
- Текущий контракт футболиста истекает летом.
- У «Челси» есть опция продления соглашения еще на один год.
«Я знаю, что у клуба есть опция продления. Так что я думаю, он останется», – сказал Сарри.
- Жиру рассматривал вариант с возможным уходом из клуба из-за недостатка игрового времени и непопадания в стартовый состав.
- В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 23 матчах, забил два гола и отдал четыре ассиста.
- В Лиге Европы он сыграл в девяти матчах и забил девять голов.