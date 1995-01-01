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    Сарри: «Думаю, Жиру останется в клубе»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о возможном продлении контракта с форвардом Оливье Жиру.

    • Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года.
    • Текущий контракт футболиста истекает летом.
    • У «Челси» есть опция продления соглашения еще на один год.

    «Я знаю, что у клуба есть опция продления. Так что я думаю, он останется», – сказал Сарри.

    • Жиру рассматривал вариант с возможным уходом из клуба из-за недостатка игрового времени и непопадания в стартовый состав.
    • В текущем сезоне АПЛ он сыграл в 23 матчах, забил два гола и отдал четыре ассиста.
    • В Лиге Европы он сыграл в девяти матчах и забил девять голов.

    Источник: Sky Sports

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