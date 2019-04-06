Вальверде: «Мы очень близки к титулу, но это еще не конец. Работу нужно закончить»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде прокомментировал результат матча 31-го тура Примеры против «Атлетико» (2:0).

О матче

Это были три очень важных очка. Мы очень близки к титулу, но это еще не конец. Работу нужно закончить. Сегодня была очень важная игра, она может очень многое значить. Мы довольны, потому что соперник – вторая команда чемпионата. Это сильная команда, которая боролась до конца вдесятером.

Об удалении Косты

Это правда, что удаление повлияло на ритм, потому что игра остановилась из-за беспорядков. Темп снизился и мы не могли снова его набрать. Во втором тайме было лучше. Соперник очень грозный.