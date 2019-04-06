Вальверде: «Мы очень близки к титулу, но это еще не конец. Работу нужно закончить»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде прокомментировал результат матча 31-го тура Примеры против «Атлетико» (2:0).
О матче
Это были три очень важных очка. Мы очень близки к титулу, но это еще не конец. Работу нужно закончить. Сегодня была очень важная игра, она может очень многое значить. Мы довольны, потому что соперник – вторая команда чемпионата. Это сильная команда, которая боролась до конца вдесятером.
Об удалении Косты
Это правда, что удаление повлияло на ритм, потому что игра остановилась из-за беспорядков. Темп снизился и мы не могли снова его набрать. Во втором тайме было лучше. Соперник очень грозный.
- «Атлетико» с 62 очками занимает вторую строчку в таблице.
- «Барселона» с 73 очками идет первой.
- Нападающего мадридского клуба Диего Косту удалили на 28-й минуте из-за споров с арбитром.