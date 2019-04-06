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    Зидан: «Мы ничего не выиграем в этом сезоне, а играть ни за что сложно»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 31-го тура Примеры против «Эйбара» (2:1).

    «Это сложный момент. Все, что вокруг нас, не помогает нам. Есть игроки и тренер, которые должны выйти из этой ситуации. Не нужно искать оправданий, но выйти из такой ситуации непросто.

    Первый тайм был плохим, второй был очень хорошим. Нам не хватало уверенности, я видел своих игроков, которые не хотели играть. Мы потихоньку выйдем из этой ситуации. Мы ничего не выиграем в этом сезоне, а играть ни за что сложно. Я не имею в виду, что мы прекратим сражать», – сказал Зидан.

    • «Реал» вылетел из розыгрыша Кубка Испании Лиги чемпионов.
    • В чемпионате команда Зидана занимает третью строчку с 60 очками, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 13 очков.

    Источник: Marca

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