Зидан: «Мы ничего не выиграем в этом сезоне, а играть ни за что сложно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 31-го тура Примеры против «Эйбара» (2:1).
«Это сложный момент. Все, что вокруг нас, не помогает нам. Есть игроки и тренер, которые должны выйти из этой ситуации. Не нужно искать оправданий, но выйти из такой ситуации непросто.
Первый тайм был плохим, второй был очень хорошим. Нам не хватало уверенности, я видел своих игроков, которые не хотели играть. Мы потихоньку выйдем из этой ситуации. Мы ничего не выиграем в этом сезоне, а играть ни за что сложно. Я не имею в виду, что мы прекратим сражать», – сказал Зидан.
- «Реал» вылетел из розыгрыша Кубка Испании Лиги чемпионов.
- В чемпионате команда Зидана занимает третью строчку с 60 очками, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 13 очков.