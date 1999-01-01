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    Ахметов: «В раздевалке состоялся довольно жесткий разговор, благодаря чему  мы вышли более заряженными»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    «Мы хотели с первых минут показать, что играем на победу. В первом тайме «Спартак» хорошо убегал в контратаки. Мы перестроили игру в перерыве, и соперник совершил ошибки, которые мы использовали.

    Не могу сказать, что именно мы поменяли. У нас в раздевалке состоялся довольно жесткий разговор, благодаря чему мы вышли более заряженными и все воплотили на поле.

    У нас молодая команда, мы учимся на ошибках. Конечно, после матча с «Уфой» сделали правильные выводы, что таких ошибок больше не должны совершать.

    Мысли и цели на оставшуюся часть сезона? Выходить на каждую игру и побеждать. После 30-го тура будем уже смотреть», – сказал Ахметов в эфире программы «Все на футбол».

    • «Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.
    • ЦСКА с 40 очками идет третьим.

    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +66698

      Рубик Докоян 52 минуты назад

      Работу над ошибками тоже надо уметь провести так, чтобы их не повторять. И ЦСКА в этом матче удалось это осуществить.

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      Рейтинг: +1947

      Майор Дзагоев 52 минуты назад

      Про3,14здоны Михалыча в действии

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