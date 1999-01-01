Ахметов: «В раздевалке состоялся довольно жесткий разговор, благодаря чему  мы вышли более заряженными»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Мы хотели с первых минут показать, что играем на победу. В первом тайме «Спартак» хорошо убегал в контратаки. Мы перестроили игру в перерыве, и соперник совершил ошибки, которые мы использовали.

Не могу сказать, что именно мы поменяли. У нас в раздевалке состоялся довольно жесткий разговор, благодаря чему мы вышли более заряженными и все воплотили на поле.

У нас молодая команда, мы учимся на ошибках. Конечно, после матча с «Уфой» сделали правильные выводы, что таких ошибок больше не должны совершать.

Мысли и цели на оставшуюся часть сезона? Выходить на каждую игру и побеждать. После 30-го тура будем уже смотреть», – сказал Ахметов в эфире программы «Все на футбол».

«Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.

ЦСКА с 40 очками идет третьим.

У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки