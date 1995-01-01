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    Кононов – о чемпионстве в РПЛ: «Мы будем бороться до конца»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    — Хороший первый тайм — с нашим преимуществом. Не реализовали наш моменты, а потом плохо вошли в первые минуты, получили два гола, и ЦСКА откатился назад. С учетом вынужденной замены Селихова было сложно дальше поменять игру.

    — Замена Селихова связана только с травмой. Чем он был недоволен?

    — Я не знаю, не слышал, чем он недоволен. У него травма. Он уехал делать снимок.

    — Что сломалось во втором тайме?

    — Когда команда пропускает два гола, есть психологическая неустойчивость. При 0:2 не хватило морально-волевых качеств. У нас был момент — если бы Зе Луиш забил, пошла бы другая игра.

    — Почему «Уфа» смогла отыграться у ЦСКА с 0:2, а вы нет?

    — Значит, у них хватило сил — у нас нет.

    — Почему нет?

    — Силы-то есть. Я говорю про конкретный момент. Мы бились и во втором тайме, но не хватило морально-волевых, чтобы переломить ход игры и двигать игру в своем направлении.

    — Опасные моменты создавались в быстрых атаках, а не в позиционных. Не жалеете, что расстались с Еременко, Поповым и Жано?

    — Абсолютно не жалею. Да, мы атаковали с быстрых атак — возможно, сейчас у нас больше получаются они, чем позиционные.

    — Вы еще способны бороться за чемпионство?

    — Мы будем бороться до конца.

    — Вы планируете дни открытых дверей в Тарасовке?

    — Мы работаем и нам разговаривать много не стоит. Нам нужно доказывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы.

    • «Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.
    • ЦСКА с 40 очками идет третьим.

    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии26
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      Рейтинг: +392

      DMитрий 3 минуты назад

      Кононов – о чемпионстве в РПЛ: «Мы будем бороться до конца», но выйграем тогда, когда нам позволят: - на 100 летие клуба. Недолго ждать.

      0
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      Рейтинг: +4195

      vka1970 16 минут назад

      Собирай Олег Батькович чемоданы и пили на все четыре стороны, а то некоторые недоболелы на этом сайте очередного кумира себе совсем недавно создать хотели, не заметив как упустили реального тренера победителя.Дебилы плять.

      1
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      Рейтинг: +198

      De_Frenki 37 минут назад

      до конца...хорошо сказал!

      0
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      Рейтинг: +135

      Rus9I 37 минут назад

      Тренеру нежно признать, у него нет опыта и характера.
      Я не увидел в игре вообще никакой идеи. ЦСКА с заслуженной победой.

      1
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      Рейтинг: +5507

      ufos73 48 минут назад

      Сначала мотивации не хватило (откуда им взяться на такой не принципиальной игре?), потом сил, когда спросили, куда же они, эти силы, делись, то опять мотивации не хватило... Дерби? Да кому оно нужно!

      1
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      Рейтинг: +530

      Alex Flash 50 минут назад

      Этот сезон в не отчет идет.
      Выше пятого эта стая не поднимется,что есть очередной проваленный сезон. До конца будут бороться только за пятое.
      Ф, уходи пожалуйста.Хватит мотать нам нервы

      0
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      Рейтинг: +13972

      VVM1964 55 минут назад

      Интересно , кто следующий ??? ( Я имею ввиду тренер ) .

      1
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      Рейтинг: +5507

      ufos73 > VVM1964 47 минут назад

      Валера! Если Федун опять включит дурачка, Бердыев

      1
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      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV > VVM1964 43 минуты назад

      "усики" пропуск в трусики

      0
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      Рейтинг: +557

      JTherry 57 минут назад

      если у команды Спартак "не хватило морально-волевых, чтобы переломить ход игры и двигать игру в своем направлении", то в этом виноват только тренер, батенька... тренер должен быть психологом... почему в цска хватает морально-волевых, а у вас их нет?

      2
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      Рейтинг: +3213

      APchelov 1 час назад

      Конец уже не за горами

      2
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      Рейтинг: +3032

      Старикан 1 час назад

      "Мы будем бороться до конца" - как-то двусмысленно звучит...

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