Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Хороший первый тайм — с нашим преимуществом. Не реализовали наш моменты, а потом плохо вошли в первые минуты, получили два гола, и ЦСКА откатился назад. С учетом вынужденной замены Селихова было сложно дальше поменять игру.

— Замена Селихова связана только с травмой. Чем он был недоволен?

— Я не знаю, не слышал, чем он недоволен. У него травма. Он уехал делать снимок.

— Что сломалось во втором тайме?

— Когда команда пропускает два гола, есть психологическая неустойчивость. При 0:2 не хватило морально-волевых качеств. У нас был момент — если бы Зе Луиш забил, пошла бы другая игра.

— Почему «Уфа» смогла отыграться у ЦСКА с 0:2, а вы нет?

— Значит, у них хватило сил — у нас нет.

— Почему нет?

— Силы-то есть. Я говорю про конкретный момент. Мы бились и во втором тайме, но не хватило морально-волевых, чтобы переломить ход игры и двигать игру в своем направлении.

— Опасные моменты создавались в быстрых атаках, а не в позиционных. Не жалеете, что расстались с Еременко, Поповым и Жано?

— Абсолютно не жалею. Да, мы атаковали с быстрых атак — возможно, сейчас у нас больше получаются они, чем позиционные.

— Вы еще способны бороться за чемпионство?

— Мы будем бороться до конца.

— Вы планируете дни открытых дверей в Тарасовке?

— Мы работаем и нам разговаривать много не стоит. Нам нужно доказывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы.

«Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.

ЦСКА с 40 очками идет третьим.

У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки