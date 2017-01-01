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    «Спартак» проиграл первый матч при Кононове в РПЛ

    «Спартак» проиграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (0:2). Это первый проигранный матч «Спартака» в чемпионате России при Олеге Кононове (возглавляет команду с 12 ноября 2018 года).

    Всего при этом тренере московская команда сыграла в 22 матчах (включая товарищеские), восемь из них в РПЛ (пять побед, две ничьи и одно поражение).

    Также московский клуб проигрывал при Кононове в Лиге Европе, Кубке России и в товарищеских матчах.

    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии17
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      Рейтинг: +160

      vavilon69 3 минуты назад

      ЦСКА - молодцы ! С победой !

      0
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      Рейтинг: +16433

      oyabun 10 минут назад

      Кононова начинаю уже потихоньку ненавидеть. Играет кто угодно только не Миша Игнатов. Вот и сегодня не выпустил.

      1
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      Рейтинг: +537

      Пестрый 29 минут назад

      Тренерское поражение на 100%!! Кононов это второй Алень и судьба дальнейшая у него будет аленья! Пятое место вряд ли удастся сохранить и по окончании сезона федун заявит что это позор, но Кононов продолжит работу! Летом трансферов кроме как на выход ни будет а где то в августе Кононов со своим штабом будет отправлен в отставку) И снова федун вместо тренера поставит какого то чудака на букву М)))

      4
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      Рейтинг: +6176

      Serjoga > Пестрый 24 минуты назад

      Лишь бы на букву "К" не начал заманивать!

      0
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      Рейтинг: +537

      Пестрый > Serjoga 13 минут назад

      Пуделя он точно не поставит! Слишком много денег карпуша у него своровал в свое время по независимым подсчетам целый вагон причем в скв)))

      0
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      Рейтинг: +555

      JTherry 29 минут назад

      когда-нибудь это должно было случиться, жаль, что принципиальному сопернику просрали, и ладно бы по-делу, свои голы надо забивать, не забиваешь ты - забивают тебе, непреложный закон футбола... грустно, что Кононов ввел нас в заблуждение своими "успехами", оказывается, это были иллюзии

      0
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      Рейтинг: +3321

      Владислав Vlad > JTherry 5 минут назад

      В смысле - должно было случиться? Так-то это первое поражение лишь в премьер-лиге. А Кубок? А ЛЕ?
      Конон проиграл ВАЖНЫЕ матчи. В этом-то и дело - Карреру уволили из-за поражений на своём поле, а Конон прокакал ВАЖНЫЕ матчи.

      0
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      Рейтинг: +876

      zabvo9406 30 минут назад

      Б л я ть Ска Федун идиот, на х у я ты назначил эту вафлю главным я своим тупым умом понять не могу вас ска дибилов денежных!!!!

      3
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      Рейтинг: +1569

      Evgeni1952 30 минут назад

      Так можно и без тренера играть.

      4
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      Рейтинг: -31145

      ZSB 31 минуту назад

      Кононова с "почином"!!! Лиха беда - начало!!!

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      Рейтинг: +4079

      prezent2017 32 минуты назад

      А кто такой Кононов, неужели тренер?

      0
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      Рейтинг: +709

      Spartak №1 36 минут назад

      Напомнить пожа сколько длилась рекордная серия. Интересно, товарняки считаем а кубковые?? Или на кубковый с Уралом команду выводил Каррера??

      1
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      Рейтинг: +3981

      piligrim1986 38 минут назад

      кононов,будь мужиком, уйди сам, пока тебя валера не поимел

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