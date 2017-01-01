«Спартак» проиграл первый матч при Кононове в РПЛ

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (0:2). Это первый проигранный матч «Спартака» в чемпионате России при Олеге Кононове (возглавляет команду с 12 ноября 2018 года).

Всего при этом тренере московская команда сыграла в 22 матчах (включая товарищеские), восемь из них в РПЛ (пять побед, две ничьи и одно поражение).

Также московский клуб проигрывал при Кононове в Лиге Европе, Кубке России и в товарищеских матчах.

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