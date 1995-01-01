Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

На 92-й минуте защитник Тарас Бурлак сфолил на защитнике Уроше Спайиче в своей штрафной.

сфолил на защитнике в своей штрафной. Главный арбитр матча Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов».

Удар реализовал Виктор Классон.

— Был ли пенальти в наши ворота? Я не знаю, мне кажется, что не было. Но судья поставил одиннадцатиметровый. Надо принимать это как данность. Обидно, ноль очков увозим из Краснодара. Но что делать? Надо двигаться дальше.

— Показалось, что оставшись в меньшинстве «Краснодар» стал так давить, что «Крылья» просели…

— Мне не показалось, что мы просели. «Краснодар» отдал нам инициативу, были шансы и у нас, и у них. Играли и игра была прекрасной. Стадион прекрасный, погода была прекрасна, болельщики прекрасны, все было прекрасно. Особенно судья. Так распорядилась судьба.

— Тяжело было играть против «Краснодара»?

— Я уже в том возрасте, когда не устаю, а просто получаю от футбола удовольствие. Так получилось, что проиграли. Но всe будет хорошо, работаем, задачи ясны.