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    Рыжиков – о матче с «Краснодаром»: «Все было прекрасно. Особенно судья»

    Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    • На 92-й минуте защитник Тарас Бурлак сфолил на защитнике Уроше Спайиче в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов».
    • Удар реализовал Виктор Классон.

    — Был ли пенальти в наши ворота? Я не знаю, мне кажется, что не было. Но судья поставил одиннадцатиметровый. Надо принимать это как данность. Обидно, ноль очков увозим из Краснодара. Но что делать? Надо двигаться дальше.

    — Показалось, что оставшись в меньшинстве «Краснодар» стал так давить, что «Крылья» просели…

    — Мне не показалось, что мы просели. «Краснодар» отдал нам инициативу, были шансы и у нас, и у них. Играли и игра была прекрасной. Стадион прекрасный, погода была прекрасна, болельщики прекрасны, все было прекрасно. Особенно судья. Так распорядилась судьба.

    — Тяжело было играть против «Краснодара»?

    — Я уже в том возрасте, когда не устаю, а просто получаю от футбола удовольствие. Так получилось, что проиграли. Но всe будет хорошо, работаем, задачи ясны.

    Источник: «Матч ТВ»

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