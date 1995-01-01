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    Примера. «Реал» обыграл «Эйбар», у Бензема дубль

    «Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе мадридского клуба два гола забил форвард Карим Бензема.

    «Реал» с 60 очками занимаю третью строчку в таблице, «Эйбар» идет на 11-м месте с 39 очками.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Реал – Эйбар – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кардона, 39; 1:1 – Бензема, 59; 2:1 – Бензема, 81.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7460

      DeStar 1 час назад

      Смешанные чувства от игры бензема. Смотрел только второй тайм, и по стате видел ,что реала в первом тайме на поле не было.
      Бензема сделал дубль, мог сделать покер илл пентатрик.
      Но по факту залажал лишь один раз не забив с метров 7 в пустые ворота. но 2 забил, дал в штангу и один раз спас голкипер... Все же бенз отыграл шикарно, не месси конечно =) , но дай бог .чтобы он так играл хотя бы каждый второй матч
      А так, по сути победы поражения.. уже пофигу. Ждем лета и ТО,

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