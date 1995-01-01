Примера. «Реал» обыграл «Эйбар», у Бензема дубль

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе мадридского клуба два гола забил форвард Карим Бензема.

«Реал» с 60 очками занимаю третью строчку в таблице, «Эйбар» идет на 11-м месте с 39 очками.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Реал – Эйбар – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кардона, 39; 1:1 – Бензема, 59; 2:1 – Бензема, 81.

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