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    Фанат «Арсенала» предложил гипнотизерам 3 тысячи, чтобы они заставили его сына болеть за «канониров», а не за «Тоттенхэм»

    Один из болельщиков «Арсенала» предложил 3 тысячи фунтов гипнотизеру, который сможет заставить его маленького сына перестать поддерживать «Тоттенхэм» и начать болеть за «канониров».

    Отец разместил объявление на сайте Bark.com, чтобы попытаться найти кого-то, кто мог бы взглянуть сыну в глаза и заставить шестилетнего ребенка увидеть вещи в другом свете.

    Неназванный фанат сказал, что жена не знает о его поступке. Он заявил, что получил небольшую премию на работе, чтобы профинансировать «лечение», и признает, что это, вероятно, кажется чрезмерным, но того требует ситуация.

    Болельщик подчеркнул, его цель – решение «проблемы» до начала следующего сезона. Также он сказал, что еще не получил одобрения своей жены, потому что «будет проще попросить прощения, чем получить разрешение».

    При этом отец отметил, что все равно будет любить своего сына, несмотря ни на что. На его объявление пока никто не отозвался, и теперь он хочет искать подходящего специалиста по всей Англии.

    Источник: The Mirror

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