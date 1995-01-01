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    Семак: «Чтобы выиграть РПЛ, недостаточно победить «Локомотив», но мы можем сделать шаг к нашей цели»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездной встречи с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

    «Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всe сложнее... За это мы и любим футбол!

    Нашу команду ждeт набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели», – написал Семак в инстаграме.

    • Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, опережая идущих вторыми железнодорожников на шесть очков.
    • В игре первого круга «Зенит» дома обыграл москвичей со счетом 5:3. Перед этим дважды подряд в побеждал «Локомотив» (1:0 и 3:0).

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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