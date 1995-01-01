Семак: «Чтобы выиграть РПЛ, недостаточно победить «Локомотив», но мы можем сделать шаг к нашей цели»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездной встречи с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.
«Чем меньше матчей до конца сезона, тем интереснее ситуация в турнирной таблице. Каждая игра держит в напряжении, предугадать результат всe сложнее... За это мы и любим футбол!
Нашу команду ждeт набравший хороший ход «Локомотив». Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно завтра победить, но мы можем сделать шаг к нашей цели», – написал Семак в инстаграме.
- Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, опережая идущих вторыми железнодорожников на шесть очков.
- В игре первого круга «Зенит» дома обыграл москвичей со счетом 5:3. Перед этим дважды подряд в побеждал «Локомотив» (1:0 и 3:0).