Адиев: «Анжи» повезло? Спросите в раздевалке у людей, не получающих зарплату 8 месяцев, повезло ли им»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что в матче 22-го тура с «Динамо» (1:1) махачкалинцы хотели реабилитироваться перед болельщиками за разгром от «Краснодара» (0:5) в прошлые выходные.

«Когда тренеры подписывают контракт, они должны сразу вбивать в договор потраченные нервы. Я спокойно к этому отношусь. Я буду рад, если мы хотя бы одному болельщику доставили удовольствие.

Мы хотели реабилитироваться за 0:5. Для нас не имели значения турнирное положение, счет. В первую очередь, хотели сделать хорошее дело для болельщиков.

Повезло ли «Анжи»? От вас я не ожидал услышать такие слова. Спросите в раздевалке у людей, которые восемь месяцев не получают зарплату, повезло ли им. Причем тут «повезло»? Каждая игра, каждое очко – нам повезло? Если вы так считаете, то пусть будет, что повезло», – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».