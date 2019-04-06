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    Адиев: «Анжи» повезло? Спросите в раздевалке у людей, не получающих зарплату 8 месяцев, повезло ли им»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что в матче 22-го тура с «Динамо» (1:1) махачкалинцы хотели реабилитироваться перед болельщиками за разгром от «Краснодара» (0:5) в прошлые выходные.

    «Когда тренеры подписывают контракт, они должны сразу вбивать в договор потраченные нервы. Я спокойно к этому отношусь. Я буду рад, если мы хотя бы одному болельщику доставили удовольствие.

    Мы хотели реабилитироваться за 0:5. Для нас не имели значения турнирное положение, счет. В первую очередь, хотели сделать хорошее дело для болельщиков.

    Повезло ли «Анжи»? От вас я не ожидал услышать такие слова. Спросите в раздевалке у людей, которые восемь месяцев не получают зарплату, повезло ли им. Причем тут «повезло»? Каждая игра, каждое очко – нам повезло? Если вы так считаете, то пусть будет, что повезло», – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Анжи» набрал 19 очков и продолжает занимать 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • В 23-м туре махачкалинцы на выезде сыграют против «Зенита». Матч состоится 14 апреля.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +556

      Тони Монтана Б 2 минуты назад

      Жаль Анжи... Но этой российский футбол... У кого нет денег, до свидания...

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