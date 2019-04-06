Марадона может покинуть «Дорадос» из-за недовольства судейством

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона рассматривает возможность ухода из клуба.

Причиной этого является недовольство аргентинца судейством в матче 14-го тура Клаусуры второго дивизиона Мексики против «Венадоса» (1:1). Специалист считает, что в конце игры арбитр не назначил очевидный пенальти в пользу его команды.

«Я собираюсь поговорить с президентом. Возможно, я покину «Дорадос» до окончания срока контракта», – сказал Марадона.

На данный момент «Дорадос» занимает третье место в турнирной таблице и практически обеспечил себе выход в плей-офф.