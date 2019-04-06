Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Марадона может покинуть «Дорадос» из-за недовольства судейством

    Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона рассматривает возможность ухода из клуба.

    Причиной этого является недовольство аргентинца судейством в матче 14-го тура Клаусуры второго дивизиона Мексики против «Венадоса» (1:1). Специалист считает, что в конце игры арбитр не назначил очевидный пенальти в пользу его команды.

    «Я собираюсь поговорить с президентом. Возможно, я покину «Дорадос» до окончания срока контракта», – сказал Марадона.

    На данный момент «Дорадос» занимает третье место в турнирной таблице и практически обеспечил себе выход в плей-офф.

    Источник: Infobae

    Infobae – аргентинский новостной сайт, созданный в 2002 году бизнесменом Даниэлем Хададом. Первоначально это было онлайн-издание ежедневной газеты Buenos Aires Economico (BAE), приобретенной Хададом в 2000 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66507
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru