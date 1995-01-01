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    «Крузейро» подписал контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

    Сын бывшего нападающего «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо заключил соглашение с «Крузейро».

    14-летней Жоао Мендеш подписал с бразильским клубом стажировочный контракт, который будет действовать до его 19-летия.

    Мендеш выступает за молодежку «Крузейро» с прошлого года и произвел впечатление на тренеров академии.

    «Сегодня мы подписали контракт с Жоао Мендешем, который является многообещающим игроком с интересными характеристиками, и который, я полагаю, скоро будет интегрирован в нашу профессиональную команду.

    Он очень техничный высокорослый игрок. Футболист, который может играть как в штрафной площади, так и вторым нападающим. Он – игрок, который даже с его габаритами обладает скоростью и очень хорошо завершает атаки», – сказал директор по футболу «Крузейро» Амарилдо Рибейро.

    «Крузейро» был командой, открывшей мне дверь. Я очень люблю этот клуб. Тренировки очень хорошие, структура – тоже. Это самый большой клуб в Бразилии, и здесь приятно играть.

    Это очень счастливый день. Спасибо совету директоров за оказанное мне доверие. Также я благодарю бога за то, что могу играть ежедневно.

    Я мечтаю, что однажды смогу подписать профессиональный контакт с «Крузейро», играть на профессиональном уровне, забить гол на многолюдном «Минейране» [клубном стадионе] и посвятить его болельщикам», – сказал Жоао Мендеш.

    Источник: Официальный сайт «Крузейро»

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      ILOVETHISGAME.ykt 10 минут назад

      Ну дай бог, чтоб он достиг уровня отца и радовал нас
      своей игрой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Nayturs 11 минут назад

      Здоровый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12161

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Гены сделали своё дело, обломалась природа с отдыхом.

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