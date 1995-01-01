«Крузейро» подписал контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

Сын бывшего нападающего «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо заключил соглашение с «Крузейро».

14-летней Жоао Мендеш подписал с бразильским клубом стажировочный контракт, который будет действовать до его 19-летия.

Мендеш выступает за молодежку «Крузейро» с прошлого года и произвел впечатление на тренеров академии.

«Сегодня мы подписали контракт с Жоао Мендешем, который является многообещающим игроком с интересными характеристиками, и который, я полагаю, скоро будет интегрирован в нашу профессиональную команду.

Он очень техничный высокорослый игрок. Футболист, который может играть как в штрафной площади, так и вторым нападающим. Он – игрок, который даже с его габаритами обладает скоростью и очень хорошо завершает атаки», – сказал директор по футболу «Крузейро» Амарилдо Рибейро.

«Крузейро» был командой, открывшей мне дверь. Я очень люблю этот клуб. Тренировки очень хорошие, структура – тоже. Это самый большой клуб в Бразилии, и здесь приятно играть.

Это очень счастливый день. Спасибо совету директоров за оказанное мне доверие. Также я благодарю бога за то, что могу играть ежедневно.

Я мечтаю, что однажды смогу подписать профессиональный контакт с «Крузейро», играть на профессиональном уровне, забить гол на многолюдном «Минейране» [клубном стадионе] и посвятить его болельщикам», – сказал Жоао Мендеш.