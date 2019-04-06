Il Tempo: Джеко договорился о контракте с «Вест Хэмом»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

По информации Il Tempo, 33-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонцами, которые готовы платить ему ту же зарплату, что он получает в Риме, в течение двух лет.

При этом «Вест Хэм» пока не может договориться с желто-красными о сумме трансфера. «Рома» отклонила первое предложение английского клуба и хочет получить за боснийца 20 миллионов евро.