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    Il Tempo: Джеко договорился о контракте с «Вест Хэмом»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

    По информации Il Tempo, 33-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонцами, которые готовы платить ему ту же зарплату, что он получает в Риме, в течение двух лет.

    При этом «Вест Хэм» пока не может договориться с желто-красными о сумме трансфера. «Рома» отклонила первое предложение английского клуба и хочет получить за боснийца 20 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Джеко провел за «Рому» 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт форварда истекает летом 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость боснийца в 23 миллиона евро.

    Источник: Il Tempo

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