Романцев: «Победа над ЦСКА со счетом 5:4 осталась в памяти на всю жизнь»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев накануне матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА вспомнил волевую победу над армейцами, которую красно-белые одержали при нем 16 марта 1990 года в первом круге чемпионата СССР со счетом 5:4.

– Готовясь к этому разговору, отыскал в интернете встречу с ЦСКА 29-летней давности. Тогда, в «Олимпийском», «Спартак» молодого тренера Олега Романцева победил с хоккейным счетом 5:4. Помните?

– Еще бы! Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Мы и вели по ходу встречи, и проигрывали. Но все перевернул фантастический выход на замену Карпина. Сначала после его прострела защитник Фокин срезал мяч в свои ворота, и счет сравнялся. А уже перед самым концом Валера пасом нашел в штрафной Родионова, который головой и забил победный гол. Не матч, а настоящий боевик!