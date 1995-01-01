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    Романцев: «Победа над ЦСКА со счетом 5:4 осталась в памяти на всю жизнь»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев накануне матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА вспомнил волевую победу над армейцами, которую красно-белые одержали при нем 16 марта 1990 года в первом круге чемпионата СССР со счетом 5:4.

    – Готовясь к этому разговору, отыскал в интернете встречу с ЦСКА 29-летней давности. Тогда, в «Олимпийском», «Спартак» молодого тренера Олега Романцева победил с хоккейным счетом 5:4. Помните?

    – Еще бы! Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Мы и вели по ходу встречи, и проигрывали. Но все перевернул фантастический выход на замену Карпина. Сначала после его прострела защитник Фокин срезал мяч в свои ворота, и счет сравнялся. А уже перед самым концом Валера пасом нашел в штрафной Родионова, который головой и забил победный гол. Не матч, а настоящий боевик!

    • Встреча «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • В турнирной таблице красно-белые занимают пятое место, отставая от армейцев на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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