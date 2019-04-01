Ковач: «Мы знаем, как нужно действовать, чтобы победить «Боруссию»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

«Нам предстоит провести очень важный матч. Команда понимает, что стоит на кону. Мы знаем, как нужно действовать в обороне и в атаке, чтобы победить. Я всегда ставлю задачу выиграть вне зависимости от соперника. Нужно, чтобы мы показали классную игру в обоих таймах. Ожидаю интересный матч на равных. Победит та команда, которая допустит меньше ошибок», – сказал Ковач.