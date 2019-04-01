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    Ковач: «Мы знаем, как нужно действовать, чтобы победить «Боруссию»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

    «Нам предстоит провести очень важный матч. Команда понимает, что стоит на кону. Мы знаем, как нужно действовать в обороне и в атаке, чтобы победить. Я всегда ставлю задачу выиграть вне зависимости от соперника. Нужно, чтобы мы показали классную игру в обоих таймах. Ожидаю интересный матч на равных. Победит та команда, которая допустит меньше ошибок», – сказал Ковач.

    • Матч «Бавария» – «Боруссия» состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.
    • Перед очной встречей дортмундцы опережают мюнхенцев на два очка.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +872

      zabvo9406 33 минуты назад

      Если Боруссия сыграет строго по плану тренера, без косяков в защите, ты Ковач, соснешь!!!! На что я очень надеюсь, нас устроит и ничья!!!! Тьфу-тьфу

      0
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      Рейтинг: +54

      SK9 1 час назад

      Люсьен Фавр тоже знает, как победить Баварию

      0
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      Рейтинг: +66576

      Рубик Докоян 1 час назад

      Ну что же, вечером посмотрим игру и ваши действия, как надо побеждать "шмелей".

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