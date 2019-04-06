Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из «Барселоны»

Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.

«Разговаривал с Неймаром около трех недель назад. Все мы, кто выступал за «Барселону» и покинул клуб, сожалеем, что нам пришлось уйти, а он сожалеет об этом даже больше других», – сказал Адриано.