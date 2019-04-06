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    Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из «Барселоны»

    Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.

    «Разговаривал с Неймаром около трех недель назад. Все мы, кто выступал за «Барселону» и покинул клуб, сожалеем, что нам пришлось уйти, а он сожалеет об этом даже больше других», – сказал Адриано.

    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В составе каталонской команды бразилец выиграл девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +216

      professor13 13 минут назад

      Да,великолепная была троица)

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      Рейтинг: +66567

      Рубик Докоян 24 минуты назад

      Он сам сделал свой выбор и был инициатором ухода из Барсы. Захотел больше денег, он их получил, а об остальном пусть и не мечтает...

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